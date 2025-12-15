Nissan se mantiene líder en ventas de autos en México gracias a SUVs y "Hecho en México"

A diferencia de lo que enfrenta en el exterior, México representó uno de los mercados más importantes en ventas para Nissan Mexicana se consolidó en 2025 como la marca automotriz líder en el país ante los resultados sólidos en ventas,.

La automotriz japonesa superó su meta de comercializar más de 25,000 unidades mensuales, con lo cual posee el crecimiento porcentual de los más altos dentro del Top 10 en ventas.

Durante enero a noviembre del 2025, Nissan Mexicana incrementó 1 punto porcentual su participación de mercado, cuando el resto de las marcas del sector descendió ante la incertidumbre económica. En dicho periodo la japonesa comercializó 246,279 vehículos, al aumentar 6.7%, por arriba de la industria que se mantiene estancada.

Nissan demostró que “la innovación no es solo tecnología, también es impacto humano. Cada hito refleja la pasión de quienes forman parte de Nissan Mexicana, y nuestra determinación por transformar la movilidad”, expresó Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e INFINITI.

A lo largo del año, la automotriz mantuvo su liderazgo en segmentos clave y fortaleció el segmento de SUVs, consolidando la confianza del consumidor mexicano. Asimismo, avanzó en procesos de digitalización, electromovilidad y excelencia operativa.

El 2025 no solo representó grandes logros, sino el inicio de una nueva etapa para Nissan en México.

“La compañía seguirá impulsando la electromovilidad, el desarrollo de talento y la innovación social como pilares estratégicos para consolidar una industria automotriz más humana, inteligente y sostenible. El objetivo es claro: transformar el presente y liderar el futuro de la movilidad en México”, dijo la empresa.

Hace un año, Rodrigo Centeno se planteó superar la meta mensual de comercializar más de 25,000 unidades mensuales, reto que ha cumplido mes a mes.

Nissan Mexicana cerró el periodo con 17 años consecutivos como la marca que más vehículos vende en el país, respaldada por un portafolio sólido de modelos “Hecho en México” y una inteligente ejecución comercial.

Además, alcanzó un nuevo hito industrial con 17 millones de motores producidos con sello mexicano, demostrando que la manufactura nacional es un referente de excelencia a nivel global.