La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobrará por cada litro de gasolina Magna, Premium y diésel a partir del 1 de enero del 2020.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) informó que dicho impuesto se actualizó con base en la inflación que se espera obtener para el cierre del 2020 de 3 por ciento.

De tal manera que, por cada litro de Magna se cobrará un impuesto de 4.95 pesos, lo que significa un aumento de 0.14 pesos, respecto al 2019 que se cobraba 4.81 pesos.

Mientras que por la Premium, el impuesto será de 4.18 pesos por cada litro, un incremento de 0.12 pesos, en comparación al 2019, que se cobraba 4.06 pesos por litro.

Por cada litro de diésel se pagará un impuesto de 5.44 pesos, lo que significa un aumento de 0.16 pesos, respecto a lo que se cobró en el 2019 por 5.28 pesos el litro.

Alejandro Montufar Helu, director general de la consultoría PetroIntelligence, explicó que, a finales de cada año, la SHCP publica en el DOF el IEPS que va a cobrar el año siguiente. En el caso de la Magna, el IEPS tendrá un incremento de 2.911%, respecto del 2019; mientras que la Premium de 2.956% y el diésel de 3.030 por ciento.

“Entonces, la gasolina y el diésel no están incrementando más que la inflación que se estima de 3% (…) En cuanto a si va a incrementar el precio que paguen los consumidores, aún no lo tenemos claro porque todavía no sabemos la política fiscal que vaya utilizar Hacienda con el estímulo fiscal”.

Recordó que el estímulo fiscal es utilizado por Hacienda para mitigar la volatilidad que se pueda percibir en los precios internacionales del petróleo o el tipo de cambio. Es decir, a través de subir o bajar el IEPS, Hacienda decide qué tanto estímulo fiscal da a los consumidores.

Durante el 2019, la SHCP que está a cargo de Arturo Herrera publicó cada viernes en el DOF el estímulo fiscal que daría sobre los precios de los combustibles.

Por ejemplo, la última publicación fue el pasado viernes 20 de diciembre, donde informó el estímulo fiscal que se daría del 21 al 31 de diciembre.

Para la Magna, el estímulo fiscal fue de 0.232 pesos, con lo que el consumidor pagó de IEPS 4.578 pesos por litro. En la Premium, el estímulo fiscal fue cero, con lo que los usuarios pagaron el IEPS completo de 4.060 pesos el litro. Y en el diésel, el estímulo fue de 0.631 pesos, con lo que los consumidores pagaron un impuesto de 4.649 pesos el litro.

IEPS, con propósito recaudatorio

Mario Di Costanzo, consultor financiero, comentó que, si bien el IEPS se actualiza con base en la inflación esperada para el 2020, el precio final que paga el consumidor podría ser mayor.

“Hacienda puede decidir cuánto de IEPS va a pagar el consumidor y cuánto lo absorberá el gobierno, lo que es independiente del precio final de venta. Entonces, si bien es cierto que la tasa del impuesto está dentro de los términos de la inflación, esto no quiere decir necesariamente que el incremento del precio de la gasolina vaya a ser únicamente de 3%, sino que puede ser mayor”.

A su parecer, el IEPS a combustibles tiene un propósito más recaudatorio, es decir, ante la complicada situación que vive el país y por ende las finanzas públicas, es posible que Hacienda busque utilizar lo menos posible el estímulo fiscal y cobre el IEPS por completo tanto en Magna, Premium y diésel.

Los últimos datos de la SHCP indican que, al cierre de octubre, los ingresos que se obtuvieron por el cobro del IEPS a gasolina se elevaron 61.6%, en términos reales y respecto al mismo periodo del 2018, con lo que las arcas del gobierno percibieron recursos por 246,540.5 millones de pesos.

La SHCP también informó que se actualizará con base en la inflación el IEPS a cigarros, es decir, a partir del 1 de enero el impuesto que se cobrará por cigarrillo pasará de 0.35 pesos a 0.4944 pesos.

Di Costanzo mencionó que el problema de esta actualización, que fue aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación 2020, es que se puede correr el riesgo de que no se recaude lo que se esperaba obtener, pues es posible que crezca más el mercado negro o las marcas piratas de cigarro.

En tanto, la cuota por litro aplicable a bebidas saborizadas pasará de 1.17 pesos a 1.2616 pesos por litro.

¿Qué es el IEPS?

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto indirecto que grava ciertos rubros como las gasolinas y otros artículos y servicios que no son de primera necesidad, como las bebidas alcohólicas, refrescos, jugos o cigarros, etcétera y que son cobrados al consumidor final. En vista de que entre los productos gravados con el IEPS el único que puede considerarse de primera necesidad es la gasolina, el gobierno suele aplicar por temporadas estímulos fiscales sobre el impuesto en este producto; es decir, apoyos económicos con los que se busca reducir el pago final del impuesto a los consumidores.

