El presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo este martes, nuevamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al descartar la contratación de nueva deuda en caso de que hubiera un rebrote de Covid-19 en el país.

"Descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional", dijo el mandatario en su conferencia matutina, al ser cuestionado sobre las declaraciones de Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

López Obrador agregó que la apreciación del peso y reactivación económica ayudarán a bajar el nivel de la deuda pública, la cual se disparó en meses pasados por la crisis actual.

“Llevamos siete semanas con el precio apreciándose, entonces esto también influye en la disminución del monto de deuda. Entonces, no veo ningún riesgo, no se advierte y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico, es decir, crisis económica”, indicó en Palacio Nacional.

El lunes, el subsecretario de Hacienda explicó que el gobierno decidió no contratar deuda en la primera ola de contagios porque no quedaba claro cómo este podría incentivar a una población que se encontraba confinada, sin salir a comprar y con una economía digital naciente, además de la incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia.

“Hace días hubo información de rebrotes, no tantas muertes, pero sí rebrotes (…) esto de cierta manera sigue manteniendo un alto nivel de incertidumbre porque no queda claro de qué pasaría si hubiera un segundo rebrote, si deberíamos tener otro gran confinamiento o parcial pero esto, nos queda claro, va a tener un impacto muy fuerte sobre la actividad”, agregó Gabriel Yorio.

En este sentido, indicó que la Secretaría de Hacienda decidió “guardar la carta del endeudamiento como una segunda línea de defensa” en caso de un rebrote en el país, en donde se deban tomar acciones más agresivas en cuanto a temas económicos.

En el primer semestre del año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— se ubicó en 12.07 billones de pesos, lo que representó un incremento de 68% respecto al mismo periodo del 2019 y representó 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

