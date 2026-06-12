EU asegura que derribó varios drones de Irán en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses han "derribado" varios drones iraníes que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, informó el ejército el viernes por la noche.

"Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", publicó en X el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones en la región.

CENTCOM insistió en que el estrecho "permanece abierto al tránsito".