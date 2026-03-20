Centros comerciales recurren a la IA para elevar el consumo

Con un inventario de 25.4 millones de metros cuadrados, el sector de centros comerciales en México avanza hacia un modelo híbrido que combina experiencia física con tecnología avanzada, como la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con un reporte de la consultora inmobiliaria CBRE, las tiendas comienzan a integrar experiencias digitales y estrategias de personalización con el objetivo de incrementar el valor del ticket promedio de compra de los consumidores.

"El mercado mexicano está madurando hacia lo que definimos como 'retail híbrido', donde la tienda física se apalanca en la IA predictiva para anticipar los deseos del cliente", explicó Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y Centroamérica.

El directivo destacó que la inteligencia artificial dejó de ser una tendencia para consolidarse como una herramienta que permite crear experiencias personalizadas y optimizar el inventario, lo que se traduce en tickets de mayor valor, incluso en un entorno de consumo más selectivo.

Expansión de marcas

La evolución de este segmento inmobiliario y el dinamismo del consumo han sido factores clave para la llegada de nuevas empresas al país. Tan solo en la región metropolitana de la Ciudad de México ingresaron 12 marcas internacionales durante el 2025, en su mayoría provenientes de Estados Unidos y enfocadas en el sector de la moda.

En otras regiones, como el Centro y Occidente, también se registró la entrada de marcas originarias de países como El Salvador, principalmente en el segmento de supermercados.

Actualmente, la Ciudad de México y su Zona Metropolitana concentran el mayor inventario de retail, con 8.1 millones de metros cuadrados de espacio comercial.

No obstante, regiones como el Noreste, con Monterrey, y el Occidente, con Guadalajara, mantienen una participación relevante de 15 y 10%, respectivamente, al sumar en conjunto 6.5 millones de metros cuadrados al inventario nacional.

Consumo selectivo

Para el resto del 2026, CBRE prevé que el ticket promedio de compra en los centros comerciales mantendrá una tendencia al alza, en línea con un consumidor que privilegia menos productos, pero con mayor calidad y valor.

En este contexto, el mercado apunta a un crecimiento de las marcas capaces de ajustar su oferta a la realidad y emociones del cliente.

Esta transformación acompañada de la inteligencia artificial consolida al sector inmobiliario comercial como un ecosistema centrado en experiencias inmersivas, más allá de su función tradicional como punto de venta.