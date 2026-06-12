Trump anuncia la muerte del líder del Tren de Aragua en una operación conjunta con Venezuela

El presidente Donald Trump anunció la muerte del jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, una de las principales organizaciones criminales de América Latina, en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con Venezuela.

"El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió Trump este viernes en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".