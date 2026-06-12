Aumentan estímulo fiscal a la Magna, pero lo reducen al diésel: ¿cuánto pagarás de IEPS esta semana?

El gobierno federal aumentó el estímulo fiscal a la gasolina regular o Magna para la siguiente semana, pero lo redujo al diésel.

En tanto que a la gasolina premium o roja la dejaron sin ningún apoyo fiscal, con lo que los automovilistas deberán pagar la máxima carga fiscsl por cada litro de este combustible por segunda semana consecutiva.

Esto luego de que los precios internacionales del petróleo cerraron este viernes en su menor nivel desde principios de marzo, gracias al optimismo por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

¿Cuánto pagarás de impuestos?

Del sábado 13 de junio al viernes 19, los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna: 1.02 pesos por litro, 12 centavos más que la semana anterior.

Gasolina premium: 0 pesos, igual que la semana pasada.

Diésel: 2.88 pesos por litro, 10 centavos menos que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:

Gasolina Magna: 5.68 pesos por litro, el 85% de la cuota completa.

Gasolina premium: 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa.

Diésel: 4.48 pesos por litro, el 61% de la cuota completa.

Petróleo, en su menor nivel desde principios de marzo

Los precios internacionales del petróleo finalizaron este viernes 12 de junio en su menor nivel desde principios de marzo, gracias a que el mercado está cada vez más optimista respecto a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cerró este viernes a un precio de 84.88 dólares por barril, una caída de 3.23% en la sesión.

De acuerdo con fuentes a las que tuvo acceso Reuters, un memorándum entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra podría firmarse tan pronto como el domingo en Ginebra.

Y es un acuerdo de paz podría significar también la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto por el que antes del conflicto pasaba el 20% de la oferta mundial de petróleo pero que ha estado bloqueado desde el inicio de la guerra.

Diésel cae 7 centavos

Ante esta caída de los precios del petróleo, el precio promedio nacional del diésel en México cayó 7 centavos en la última semana, a 27.15 pesos por litro, según datos de la consultora PETROIntelligence.

Además, los precios de las gasolinas se mantuvieron estables en los últimos siete días, con la Magna vendiéndose en 23.68 pesos por litro y la premium en 28.47 pesos, sin cambios respecto a la semana anterior.

Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da a conocer en el Diario Oficial de la Federación los montos y porcentajes de estímulos fiscales que otorgará la siguiente semana a los combustibles.

El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México sobre la gasolina y el diésel un incremento considerable de los precios internacionales del petróleo.

En medio de la coyuntura de alta volatilidad en los precios del petróleo por la guerra en Irán, desde marzo el gobierno federal ha estado modificando semana a semana los estímulos que otorga.