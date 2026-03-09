Presenta Felipe Macías al androide Sara, creado por B-Drive, empresa queretana

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, presentó a Sara, un androide creado por la empresa queretana B-Drive, dedicada a la hiperautomatización, robótica y seguridad con inteligencia artificial.

Sara puede ser programada para realizar distintas tareas y, entre otros usos, puede permitir que personas con algún tipo de discapacidad puedan operarla para desempeñar funciones en empresas privadas o incluso en el sector público, explicó el alcalde, quien dijo que este tipo de desarrollos reflejan el potencial de la tecnología para ampliar oportunidades laborales y mejorar la calidad de vida de las personas.

Celebró que empresas como esta hayan elegido a Querétaro por su visión de futuro, su seguridad, desarrollo y las facilidades que ofrece la ciudad para la innovación tecnológica y la inversión, “B-Drive creyó en Querétaro porque aquí somos pioneros y punta de lanza en el desarrollo de tecnología porque aquí miramos al futuro. B-Drive y Sara es un ejemplo de las maravillas que pasan en Querétaro y que estamos caminando con orden y rumbo para el mejor futuro en nuestra historia”, expresó.

Agregó que B-Drive forma parte del ecosistema de innovación del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE y cuenta con más de 700 colaboradores a nivel nacional, de los cuales más de 120 especialistas trabajan desde Querétaro en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas e instituciones.

La compañía impulsa herramientas de robótica autónoma para vigilancia inteligente, inteligencia artificial conversacional para centros de atención y sistemas de ciberseguridad con estándares internacionales.

Finalmente, dijo que la instalación de empresas como B-Drive, confirma que Querétaro se consolida un entorno donde el talento, la innovación y la colaboración entre gobierno, academia y sector privado permiten crear soluciones que impactan en distintivas áreas como la seguridad, la productividad y la competitividad de la ciudad.