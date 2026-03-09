Wall Street retrocede ante preocupación por el petróleo en medio de la guerra en Oriente Medio

Los tres principales de Wall Street retroceden la mañana de este lunes. Los promedios bajan en un mercado preocupado por los efectos de la guerra en Oriente Medio, después de que los precios internacionales del petróleo se dispararon 11%, superando los 100 dólares.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, baja 0.84% a 47,102.90 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cede 0.45% en 6,709.70 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.08% a 22,369.88 puntos.

Los ataques estadounidenses e Israelíes en Irán continúan y Teherán informó que designó al hijo del abatido Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo del régimen. El anuncio reforzó la preocupación sobre una guerra más larga de lo que se esperaba.

Los precios del crudo se dispararon hasta situarse cerca de 120 dólares por barril. Más tarde redujeron el impulso, cuando los gobiernos, incluidos los del Grupo de los Siete (G7) y Arabia Saudita, iniciaron conversaciones para aumentar el suministro y así limitar el aumento.

"El punto crítico en los mercados ahora es el precio del petróleo. Si el barril logra consolidarse sobre 105 dólares, el mercado comenzará a descontar un shock energético más prolongado", destacó en una nota Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

Las acciones del sector turístico, que fueron las más presionadas la semana pasada, también son las más afectadas el lunes. El índice que sigue a las aerolíneas de pasajeros del S&P 500 cae con fuerza. Carnival Corp (-3.61%) y Royal Caribbean Cruises (1.80%) descienden.

Sólo uno de los 11 sectores principales del S&P 500 avanza, el energético, beneficiado por el avance de los precios del petróleo, aunque se movimiento es marginal. Dentro del Dow Jones, las acciones de la tecnológica Cisco (-3.64%) y Boeing (-3.36%) lideran los descensos.