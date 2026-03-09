Bolsa mexicana baja más de 2% en un mercado nervioso por la guerra en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México comienzan la semana con fuertes descensos. Los índices locales bajan por el nerviosismo de los inversionistas sobre los posibles impactos que tendrá en la economía la guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 2.34% a 65,741.02 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 2.39% en 1,305.15.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Destacan los descensos de Cemex, con 4.36% menos a 18.65 pesos; Grupo Aeroportuaria del Pacífico (GAP), que cae 3.91% a 406.47 pesos, y la Pinfra, con una caída de 3.91% a 266.83 pesos.

Los inversionistas seguían estudiando el panorama para el riesgo, en medio de la guerra en Oriente Medio y el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el hijo de Alí Jamenei. Los precios del petróleo subían 11% a más de 100 dólares.

En la información local, se dieron a conocer cifras de la inflación de febrero que, sumadas a la reciente escalada de ⁠los precios del petróleo, alimentaron la proyecciones de que Banxico deje nuevamente sin cambios la tasa clave en su decisión de finales de este mes.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 4.02% a tasa interanual, de acuerdo con las cifras divulgadas este lunes por el INEGI. La inflación subyacente, que elimina los productos de alta volatilidad, descendió a 4.50%, desde un 4.52% previo.