Antienvejecimiento: se avanza hacia opciones no invasivas

La conversación sobre belleza ya cambió. Hoy, el mercado de tratamientos antienvejecimiento en México avanza hacia procedimientos menos invasivos, resultados más naturales y decisiones médicas más cuidadas. La demanda ya no se concentra solo en transformar el rostro, sino en intervenir con precisión, reducir tiempos de recuperación y mantener la identidad del paciente. Esa transición también está modificando la forma en que se entiende la cirugía estética, así lo consideró el Dr. David De Rungs.

En entrevista con El Economista, explicó que este nuevo escenario, el bisturí dejó de ser el único protagonista. La medicina estética y los tratamientos de rejuvenecimiento facial ganan terreno entre pacientes que buscan atender signos de envejecimiento sin alterar su expresión. “El cambio no es menor: el interés crece entre quienes quieren prevenir, corregir o acompañar el paso del tiempo sin entrar de inmediato a un quirófano”.

Planeación médica

De acuerdo con De Rungs, la nueva conversación estética parte de una idea distinta: la belleza no se impone, se revela. Bajo esa lógica, el trabajo médico se enfoca en respetar la estructura facial, la movilidad y la personalidad del paciente, en vez de perseguir rasgos homogéneos.

Explicó que uno de los aportes ha sido empujar técnicas más precisas y abordajes tridimensionales en procedimientos como el lifting facial, con protocolos que priorizan la recuperación y el bienestar del paciente. “El resultado es una renovación facial más sutil y una lectura distinta del envejecimiento: no como algo que se borra, sino como un proceso que puede acompañarse con inteligencia médica”.

“La demanda de tratamientos no invasivos responde también a una necesidad práctica: menos tiempo fuera de la rutina, menor recuperación y cambios graduales. Pero el giro no solo es técnico. También es cultural. Hoy, el paciente pregunta más, compara más y busca resultados que no rompan con su rostro”.

De Rungs se ha convertido en un referente de belleza real, cirugía facial natural y bienestar integral en México y Latinoamérica. Su filosofía se sostiene en el equilibrio entre técnica, arte y empatía, y en una relación médico-paciente basada en responsabilidad, escucha y respeto.

“El antienvejecimiento deja de ser una carrera por borrar el tiempo y se convierte en una estrategia de prevención, planeación y criterio médico”, concluyó el especialista.