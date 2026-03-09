Milei anticipa una mejora económica de Argentina por la guerra en Medio Oriente

El presidente argentino Javier Milei dijo este lunes que la guerra en Medio Oriente generará "una mejora" en las exportaciones petroleras y agrícolas de Argentina, lo que puede favorecer la acumulación de reservas de divisas.

Los ataques israelo-estadounidenses a Irán iniciados hace diez días, y la represalia iraní a diferentes países de la península arábiga, dispararon el precio del petróleo, que este lunes superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022.

Argentina, "en este contexto, va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo (y) Argentina es exportador neto", señaló Milei a la radio argentina FM NOW.

Además "están subiendo todos los granos que exporta Argentina: soja, maíz y girasol", añadió el mandatario desde Nueva York, donde participa en el "Argentina Week" para la promoción de inversiones.

Milei se ha pronunciado a favor de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, sus principales aliados.

El jefe de Estado ultraliberal estuvo el sábado entre la docena de mandatario de Latinoamérica y el Caribe afines a Trump que participaron en la cumbre "Escudo de las Américas", un acuerdo de seguridad para el continente promovido el presidente estadounidense.

En la entrevista con FM NOW, Milei destacó que este es un momento propicio para acumular reservas internacionales, un compromiso asumido por Argentina frente al Fondo Monetario Internacional en el acuerdo por 20,000 millones firmado en abril de 2025.

Argentina se ha convertido en exportadora neta de petróleo en los últimos años, principalmente por los yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, segunda reserva de gas no convencional y cuarta de petróleo de esquisto del mundo.

El sector petróleo-gas representa el 13.5% de las exportaciones de Argentina, el segundo rubro pero todavía muy por detrás del sector agropecuario, con más del 60 por ciento.

La soja, en particular, supone el 24.6% de las exportaciones totales, mientras el trigo alcanza el 4.2 por ciento.

La semana pasada el mercado de granos de Chicago cerró con alzas: El trigo alcanzó su nivel más alto en un año y la soja llegó a su máximo desde junio de 2024, según el Ministerio de Economía argentino.