Autonomía financiera: Clave para la independencia de las mujeres, según Profeco

El Día Internacional de la Mujer es un momento para reflexionar sobre los avances en materia de igualdad y los retos que aún persisten, entre estos: la independencia financiera, porque permite a las mujeres tomar decisiones informadas y fortalecer su bienestar personal y familiar.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), bajo ciertas condiciones, cuando una mujer no tiene control sobre los ingresos de su hogar, es común que posponga decisiones importantes o acepte condiciones desfavorables por temor a perder estabilidad económica.

Ante este escenario, es indispensable que las mujeres fortalezcan sus ingresos, ya sea mediante un empleo, un negocio, un emprendimiento o actividades complementarias que les permitan ahorrar y acceder a una mejor calidad de vida.

Mujeres y ahorro formal

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 29 % de los hogares en México tiene a una mujer como jefa de familia. Sin embargo, aunque el 58.6 % de las mujeres ahorra de manera formal, esta proporción sigue siendo menor que la de los hombres, quienes alcanzan el 68 %.

Esto evidencia que aún son pocas las mujeres que participan plenamente en el sistema financiero.

Toma el control de tu dinero

Tener una cuenta de ahorro a tu nombre fortalece tu autonomía y te brinda mayor control sobre tus finanzas, ya que te permite lo siguiente:

Guardar tu capital de forma segura.

Separar el gasto diario del ahorro.

Recibir pagos o transferencias de manera independiente.

En este tenor, Condusef invita a visualizar las brechas de género, pero también derribar las barreras invisibles que muchas veces las acompañan, tales como:

Creer que no saben lo suficiente sobre finanzas.

Tener miedo de equivocarse al tomar decisiones.

Priorizar siempre las necesidades de otras personas.

Reconocer estas situaciones permite avanzar con mayor seguridad para buscar información confiable con el fin de decidir mejor.

Por ello, algunas acciones sencillas que puedes hacer para mejorar el manejo de tu dinero son:

Contar con al menos un producto financiero a tu nombre.

Llevar un registro básico de ingresos y gastos, aunque varíen.

Construir gradualmente un fondo para imprevistos.

Consultar fuentes oficiales como la Condusef antes de contratar un producto financiero.

Hablar de dinero y compartir experiencias.

De acuerdo con el organismo público, la independencia económica se construye paso a paso, pero también requiere constancia, información confiable, herramientas de apoyo y capacitarse en educación financiera.