Conagua reporta avance de 90% en obras contra inundaciones en la zona oriente del Valle de México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el conjunto de obras hidráulicas para mitigar inundaciones en la zona oriente del Valle de México registra un avance global de 90% y estará operando al 100% en aproximadamente 15 días, con una inversión total de 11,200 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales explicó que el proyecto contempla seis obras realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado de México y la Ciudad de México, principalmente para beneficiar a las alcaldías de Iztapalapa y los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz.

Entre las obras destacadas se encuentran la ampliación de la laguna El Salado, cuya capacidad de retención aumentó de 300,000 a 400,000 metros cúbicos; el colector Teotongo, que incrementará la capacidad de desalojo en 4,000 litros por segundo; el colector Pinos, con un avance de 88%; el colector Carmelo Pérez, concluido tras permanecer inconcluso por casi una década; y el cárcamo Xochiaca, que permitirá desalojar 16,000 litros por segundo.

El funcionario señaló que la laguna de Churubusco, por donde circularán las aguas para su desalojo, registra un avance de 85 por ciento.

“Las obras que ya se encuentran concluidas han sido de gran ayuda en esta temporada de lluvias. Nos han ayudado a desalojar el agua con mucha mayor velocidad que en años anteriores”, afirmó el funcionario.

El titular de Conagua también informó sobre el colector que se construye para resolver las inundaciones recurrentes en Chalco y Valle de Chalco. La obra, realizada mediante microtunelación para reducir afectaciones viales, registra ya tres kilómetros concluidos y los últimos 500 metros estarán terminados en octubre.

Según mencionó, este colector permitirá que el sistema opere completamente por gravedad y sustituya los equipos de bombeo provisionales instalados en la zona.

Persisten encharcamientos en puntos específicos

Ante las preguntas sobre los recurrentes encharcamientos en zona oriente de la Ciudad de México y el Estado de México, como Santa Martha, Peñón Viejo y la carretera México-Texcoco, Morales reconoció que aún serán necesarias obras complementarias de drenaje en algunas colonias afectadas por hundimientos diferenciados del suelo.

“Estas son las obras centrales, las principales. En algunos lugares se tendrán que hacer obras complementarias de drenaje a nivel de colonias”, explicó.

Agregó que el Plan para la Zona Oriente del Estado de México contempla alrededor de 110 obras este año, muchas de ellas relacionadas con drenaje, y que la estrategia continuará en los próximos años para atender las colonias con mayores afectaciones.

La presidenta Sheinbaum destacó que cuatro de las obras ya entraron en funcionamiento y ayudaron a reducir el tiempo de permanencia del agua durante las lluvias recientes.

“Ayer (domingo) que estuvimos en Ciudad Neza llegó a haber un espejo de agua importante, pero en una hora y media más o menos se desalojó”, señaló la mandataria.