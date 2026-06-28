¿Por qué el precio de la vivienda social crece a mayor ritmo?

Para muchas familias mexicanas, tener una casa propia es una de sus principales metas. Sin embargo, cada vez es más difícil lograrlo, ya que el costo de la vivienda sigue en aumento, especialmente en el sector social, destinado a personas con menores ingresos.

Según datos oficiales, la vivienda social aumentó su precio un 11% anual durante el primer trimestre del 2026, un mayor incremento que el crecimiento de la vivienda media y residencial. Esta situación complica el acceso a una vivienda digna para miles de familias que buscan comprar su primer hogar.

Uno de los principales motivos es la falta de oferta frente a una demanda cada vez mayor. Además, el precio del suelo en zonas bien conectadas y con servicios básicos ha aumentado considerablemente.

También influyen el encarecimiento de los materiales de construcción, la mano de obra y los costos de financiamiento. Todo esto termina reflejándose en el precio final de las viviendas sociales.

El aumento en el precio de la vivienda social representa un reto importante para el país. Si no se generan más opciones accesibles, cada vez más personas tendrán dificultades para formar un patrimonio y acceder a una vivienda adecuada.