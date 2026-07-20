Tamaulipas fortalece coordinación institucional y destaca proyectos estratégicos para frontera norte

El gobernador Américo Villarreal afirma que la entidad consolida una agenda de infraestructura, desarrollo social y seguridad en coordinación con el Gobierno de México.

La exposición itinerante “La Gran Fuerza de México”, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, permanecerá en Matamoros hasta el 17 de agosto como parte de las celebraciones por el Bicentenario de la ciudad.

Matamoros, TAMPS. – El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas consolida, con el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una etapa de desarrollo y bienestar para esta región fronteriza sustentada en proyectos estratégicos de infraestructura, logística, conectividad, y programas sociales de fondo, impulsados en coordinación con el Gobierno de México.

Al encabezar la ceremonia de honores e inaugurar la exposición "La Gran Fuerza de México", organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), destacó que la entidad avanza con una cartera de obras y programas orientados a fortalecer la competitividad de la frontera norte, mejorar las condiciones de vida de la población y ampliar las oportunidades de desarrollo económico.

Durante el acto celebrado en el Parque Olímpico de Matamoros, flanqueado por los mandos de la Defensa Nacional, Fuerza Aerea, Marina y Guardia Nacional, y acompañado por las demás dependencias que integran la Mesa de Paz de Tamaulipas y al que asistió la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, el gobernador detalló:

"Son proyectos en materia de infraestructura, de conectividad y logística, de modernización aduanera y portuaria; en proyectos hidráulicos para la producción primaria y una serie sin precedentes de programas sociales que apuntalan esta visión humanista que llegó para quedarse y que, como nunca, ha generado paz, prosperidad y bienestar para nuestra gente y las familias tamaulipecas".

En ese contexto, Villarreal Anaya señaló que el fortalecimiento institucional y el desarrollo del estado se sustentan en los principios de soberanía, libertad e independencia nacional, en concordancia con la postura expresada por la presidenta Sheinbaum sobre el papel de México en el ámbito internacional.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno y formó parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de Matamoros.

Acompañado por el comandante interino de la IV Región Militar, general brigadier DEM Rubén Darío Díaz Esparza, el gobernador reconoció la colaboración entre la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para hacer posible el regreso de esta exposición itinerante a Tamaulipas.

Asimismo, Villarreal Anaya agradeció al secretario de la Defensa Nacional y a los mandos de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional por acercar a la población un espacio que permite conocer las capacidades, funciones y valores de las Fuerzas Armadas.

“Por lo que agradecemos al señor secretario de la Defensa Nacional, desde aquí, así como a los mandos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional y a quienes han hecho posible que este espacio interactivo venga a convivir con nosotros y que sirva para acercar las cualidades de la vida militar, así como los valores que históricamente han hecho de nuestras Fuerzas Armadas una de las instituciones de mayor prestigio y aprobación por parte del pueblo mexicano", señaló.

Fortalecer el vínculo con la sociedad

Al intervenir durante la ceremonia, el general Rubén Darío Díaz Esparza explicó que la exposición tiene como propósito fortalecer los vínculos de cercanía, confianza y colaboración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

"Esta exposición llega al estado de Tamaulipas, una tierra de historia, trabajo, fortaleza y profundo sentido patriótico, con el propósito de abrir un espacio de encuentro entre la sociedad y sus instituciones armadas", expresó.

El mando militar destacó además la relevancia histórica de Matamoros, ciudad que este año conmemora dos siglos de haber recibido el nombre del insurgente Mariano Matamoros y que posteriormente obtuvo los títulos de Heroica, Invicta y Leal.

Exhibiciones abiertas al público

Tras el acto protocolario, el gobernador realizó un recorrido por los distintos módulos de la muestra, donde conoció las capacidades operativas, tecnológicas y de apoyo social de las Fuerzas Armadas.

La visita fue acompañada por representantes de los tres poderes del estado y autoridades federales, entre ellas la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López; la senadora Olga Sosa Ruiz, así como la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, y el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, además de mandos militares y autoridades municipales.

La exposición "La Gran Fuerza de México" permanecerá abierta al público hasta el 17 de agosto y ofrecerá acceso gratuito a una amplia variedad de actividades dirigidas a las familias.

Los visitantes podrán conocer vehículos tácticos y aeronaves, exhibiciones de adiestramiento canino y ecuestre, además de 14 módulos interactivos dedicados al Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales, Industria Militar y otras áreas que muestran las capacidades de la Defensa en tareas de apoyo a la población, atención de emergencias y protección del territorio nacional.

Con esta muestra, las Fuerzas Armadas buscan acercar a la ciudadanía a su labor cotidiana, fortalecer la cultura de protección civil y promover un mayor conocimiento sobre las acciones que desarrollan en beneficio de la sociedad mexicana.