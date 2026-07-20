Tras la emoción mundialista, se prevé un cierre de año débil para el consumo: ANPEC

Luego de que el impulso al consumo generado por el Mundial de Fútbol fue limitado y temporal, las ventas se encaminan a un cierre de año débil, con consumidores más cautelosos, adelantó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Las presiones sobre el consumo privado en México se reflejaron en el último mes, cuando registró un incremento de apenas 0.1%, indicó el organismo en un comunicado.

“En plenas vacaciones de verano, muchos de los hogares mexicanos ya se alistan al ramalazo que significan los gastos por regreso a clases que un año sí y otro también terminan por desestabilizar la economía de muchas familias”, consideró el presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera.

Abundó que los gastos por el regreso a clases representan una presión adicional para algunas familias que tienden a recurrir a préstamos, empeñan o venden pertenencias, o adquieren deudas, para cumplir con este compromiso,

De ahí que esta temporada representa una de las fechas del calendario de consumo “más difícil de honrar”.

“El consumo no se sostiene porque a las familias les alcance más, sino porque cada vez dependen más del endeudamiento para mantener su nivel de gasto”, aseveró el presidente de la ANPEC, una asociación que representa a 250,000 tienditas de la esquina en México.

En este sentido refirió que la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi) 2023, la cual mostró que 36% de los encuestados reportó tener alguna deuda.

Entre las presiones sobre el consumo en el país también se añade el factor de incertidumbre económica por los conflictos internacionales entre Estados Unidos e Irán y entre Rusia y Ucrania, debido a su impacto en los costos de hidrocarburos y fertilizantes, además de complicar el abasto global por la inestabilidad en el estrecho de Ormuz.

ANPEC previó que el cierre del año será tan complejo como su inicio, con millones de hogares haciendo esfuerzos para que el dinero alcance hasta el último día del mes.

Baja marginal en el precio de la canasta básica

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó una baja marginal en los precios de la canasta básica de 0.69% de junio a julio.

El precio promedio de la CBA, integrada por 44 productos, se ubicó en 2,117.86 pesos, lo que representó una disminución de 14.80 pesos respecto al mes previo.

El estudio se llevó a cabo en los 32 estados del país, a través de una muestra aleatoria domiciliada, ambulatoria y estratificada en más de 200 puntos de venta, considerando tres niveles de consumo: alto, medio y popular.

Esta disminución “apenas se deja sentir en los monederos de las amas de casa, ya que esos pesos no hacen mayor diferencia”, expresó Cuauhtémoc Rivera.

Los estados con las mayores variaciones al alza en el precio de la CBA fueron San Luis Potosí, con 3.09%; Tlaxcala, con 2.11%; Estado de México, con 1.78%; Tabasco, con 1.74%, y Chiapas, con 1.72 por ciento.

Las entidades con la canasta básica más cara fueron Estado de México, con un precio promedio de 2,515.50 pesos. En este grupo se ubican Tabasco, con 2,279 pesos; Colima, con 2,268 pesos; Jalisco y Zacatecas, ambos con 2,246 pesos.

Entre los productos que registraron las mayores alzas en el último mes están la cebolla, con un aumento de 10.05%, al pasar de 24.88 a 27.38 pesos, seguido por el limpiador de piso, con un incremento de 5.94%, pasando de 32.63 a 34.56 pesos y la naranja que subió 5.74%, de 32.95 a 34.84 pesos.

Las galletas aumentaron 4.97%, de 23.28 a 24.44 peso y la avena, 4.35%, de 43.86 a 45.77 pesos.