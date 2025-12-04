IA redefine el retorno a oficinas mientras empresas lidian con infraestructura insuficiente

La inteligencia artificial (IA) llegó a las empresas como una herramienta que redefine la forma en que se trabaja. Su rápida adopción empuja a las empresas a replantear procesos, roles y oficinas, justo en un momento en que muchas aún buscan cómo volver a la presencialidad después de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral”, elaborado por PageGroup y WeWork con más de 5,000 encuestas en cinco países de América Latina, 61% de los profesionales utiliza herramientas de IA por iniciativa propia.

Este avance no solo modifica tareas específicas, sino que cambia las expectativas sobre los espacios de trabajo. Las preferencias se alinean con ambientes más flexibles, colaborativos y diseñados para convivir con la automatización.

Sin embargo, la transición hacia los espacios de trabajo presencial ha sido desafiante, ya que 62% de las organizaciones que revisan estrategias de retorno detecta faltas de infraestructura, espacios insuficientes o complicaciones en áreas abiertas, según WeWork.

Trabajadores buscan modelo híbrido

En México, el crecimiento de la IA coincide con el interés por esquemas híbridos. Si bien 48% de las personas encuestadas asiste a oficinas todos los días, la mayoría prefiere acudir solo uno o dos días por semana.

De acuerdo con Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica, esta tendencia implica modificar la función del espacio corporativo, que se vuelve un punto clave para fortalecer relaciones, creatividad y proyectos estratégicos.

“Hoy más que nunca, los profesionales valoran el equilibrio entre autonomía, bienestar y contacto humano. Las empresas que logren diseñar esquemas flexibles, integrando espacios adecuados y tecnología como la IA, estarán mejor posicionadas para atraer y retener talento de alto valor”, comentó Claudio Hidalgo.

La incorporación de IA funciona como un eje que complementa estos esquemas: automatiza procesos, organiza información y aumenta la eficiencia operativa, mientras la oficina se convierte en un espacio que potencia la colaboración y cohesión.

Nuevas exigencias de diseño

El avance tecnológico impulsa un cambio en el diseño de los espacios laborales. Las personas buscan ambientes ergonómicos, privados y con áreas verdes que favorezcan la concentración y recuperación, alineados con normativas como la NOM-037 y la Ley Silla.

Este viraje ya se refleja en el mercado inmobiliario corporativo. Según WeWork, la vacancia de oficinas en la Ciudad de México disminuyó de 30 a 20% en un año, impulsada por empresas que buscan inmuebles capaces de integrar tecnología, bienestar y colaboración.

“Los espacios de coworking se convierten en una solución flexible que permite adaptarse de inmediato y facilita la integración de herramientas de IA sin inversiones elevadas”, indicó la firma.