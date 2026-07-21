Trump dice que "no ha terminado" su campaña contra Irán y que atacará la zona de Pickaxe Mountain

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que "no ha terminado en absoluto" su campaña contra Irán, y advirtió que el próximo objetivo militar podría ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe.

Montaña Pickaxe es una instalación nuclear enterrada a gran profundidad cerca de Natanz donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una planta de enriquecimiento no declarada.

"Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", dijo Trump, y añadió que normalmente no anunciaría blancos militares, pero que "no hay nada que (los iraníes) puedan hacer al respecto".

Trump estimó que a Irán le llevaría más de 20 años reconstruir los daños actuales, en declaraciones a periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun.

"Si nos fuéramos ahora, a Irán le llevaría 20, 25 años reconstruir. Pero no hemos terminado en absoluto", afirmó.

Dos semanas después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, Irán intensificó el martes sus ataques en Oriente Medio en una guerra total, según Teherán, que amenaza con extenderse al mar Rojo.