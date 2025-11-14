Funo prepara expansión inmobiliaria apoyada en inversión anual de 10,000 millones de pesos

Fibra Uno (Funo), Fideicomiso de inversión en bienes raíces, dio a conocer su plan de inversión para los próximos cinco años. La compañía contempla destinar 10,000 millones de pesos anuales como parte de su estrategia para expandir su portafolio inmobiliario en los segmentos industrial, comercial y de oficinas.

Durante el Funo Day 2025, celebrado en Nueva York, directivos de la empresa detallaron que el entorno económico mexicano ofrece las condiciones para ejecutar un programa de inversión de esta magnitud. El evento reunió a inversionistas para presentar la visión de negocio hacia el 2026.

Los directivos destacaron el dinamismo observado en los sectores de autoservicio, logística tercerizada y comercio electrónico, todos impulsados por el desempeño del consumo interno. En este contexto, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, indicó que el ánimo de los inversionistas es positivo con respecto a México.

“Observamos un entorno de estabilidad macroeconómica, creciente demanda en nuestros principales sectores y una oportunidad sin precedentes para seguir desarrollando espacios que acompañen el crecimiento del país”.

NEXT: pilar industrial de Funo

En el marco del evento, la empresa destacó que su nueva Fibra industrial, NEXT, se encuentra próxima a consolidar la aportación de activos industriales.

Esta plataforma se perfila para convertirse en uno de los tenedores más relevantes de inmuebles industriales en México y América Latina, en un contexto marcado por el reordenamiento de las cadenas de suministro y la necesidad de infraestructura logística.

De forma paralela, se encuentra abierto el trámite para una ampliación de capital por 10,000 millones de pesos, que incluye la aportación de una parte del portafolio Júpiter, propiedad del grupo fundador de Fibra Uno.

Esta operación busca acelerar la expansión de Funo y apuntalar nuevos desarrollos estratégicos.

La compañía informó además que la internalización de la operación será efectiva a partir del 1 de enero del 2026. Con ello, Fibra Uno busca fortalecer la alineación de intereses entre el equipo operativo y los inversionistas, una medida que refuerza la gobernanza corporativa en línea con las tendencias globales del sector inmobiliario.

Desempeño de portafolios

Fibra Uno resaltó que, entre el 2019 y el 2024, los contratos de arrendamiento del sector inmobiliario comercial han mostrado incrementos promedio de 7% en pesos y 4% en dólares, pese a los desafíos derivados de la pandemia.

Dentro de este segmento, los resultados tras la adquisición del Portafolio Apolo han modificado significativamente la composición del portafolio: mientras que en el 2019 la categoría de alimentos y entretenimiento representaba entre 12% y 13%, actualmente alcanza 35%, reflejo de la evolución del consumo y preferencias de los usuarios.

En cuanto al segmento de oficinas, el Fideicomiso reportó una absorción neta de 187,000 metros cuadrados en lo que va del año. Una recuperación del segmento que ahora alcanza una ocupación de 88 por ciento.