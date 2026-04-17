Esto dijo la Fiscalía de la CDMX sobre la desaparición y feminicidio de Edith Guadalupe

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó este viernes en rueda de prensa sobre el caso de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que desapareció la madrugada del 16 de abril y fue encontrada sin vida este 17 de abril en un inmueble ubicado en la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

En su conferencia de esta tarde, Alcalde Luján indicó que, tras los primeros actos de investigación que contaron con un análisis de información tecnológica y de videovigilancia, el cuerpo de Edith fue localizado durante las primeras horas de este viernes en el sótano del edificio, donde se encontraba oculto bajo un montículo de arena.

De acuerdo con lo dado a conocer esta tarde, Edith salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, el día 15 de abril y se trasladó en una motocicleta al edificio de Avenida Revolución, lugar donde las cámaras de videovigilancia registraron su ingreso pero no su salida.

La fiscal admitió que la familia de la víctima ya había proporcionado a las autoridades la ubicación del lugar, ya que la propia Edith la había compartido previamente. Señaló que con los "primeros actos de investigación" se logró confirmar y precisar los datos aportados por los familiares.

Agregó que, luego de que los elementos de la Fiscalía ingresaron al domicilio el 17 de abril para revisar "piso por piso y torre por torre las áreas comunes del edificio", localizaron primero "diversos objetos personales posiblemente vinculados a Edith", para horas más tarde encontrar el cuerpo, que poco después fue identificado por los familiares.

Fiscalía detiene a sospechoso del feminicidio

De acuerdo con una publicación de la Fiscalía capitalina, la noche de este viernes se aprehendió a un hombre por su posible participación en el feminicidio de Edith, el cual se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima.

La dependencia señaló que la investigación establece que el hombre habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido. Agregó que entre los datos de prueba se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

Señaló que el detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, para definir su situación jurídica.

Reiteró que la Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia.

Se investiga como feminicidio

La fiscal indicó que, desde el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía de la CDMX ha conducido la indagatoria bajo el protocolo de feminicidio, ya que en una primera inspección se detectó que la víctima presenta lesiones por "golpes que muy probablemente estén relacionados" con su muerte.

Agregó que, al momento, la institución ejecuta "múltiples actos de investigación que incluyen el procesamiento del lugar de los hechos, análisis de videograbaciones, entrevistas y otras diligencias dirigidas a esclarecer plenamente lo ocurrido e identificar a quien o quienes resulten responsables".

Señaló que ya se llevan a cabo acciones legales para ubicar y detener al probable responsable. Indicó que, con el fin de "no comprometer el debido proceso ni el éxito de las diligencias en curso", los detalles de la investigación no pueden hacerse públicos, pero aseguró que la información relevante "seguirá siendo compartida de manera directa y permanente con la familia".

Por su parte, el fiscal de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, Luis Eduardo Poletti Vega, y el comisionado de Búsqueda, Luis Negrete Gómez, señalaron que se están verificando los perfiles de todos los residentes y el uso de los departamentos del edificio (si eran habitacionales o despachos), así como la revisión de cámaras internas para identificar a sospechosos. Señalaron que también se investiga la presunta oferta de empleo que habría llevado a Edith al lugar, por lo que la Fiscalía analiza si el inmueble está vinculado a redes de trata de personas o engaños laborales, pese a no contar con denuncias previas similares en ese domicilio.

La Fiscalía informó que ya se han realizado entrevistas clave con la administradora del edificio y se busca localizar al chofer de la motocicleta que dejó a Edith en el inmueble. Aunque existe una línea de investigación sólida sobre el probable responsable, las autoridades omitieron mayores detalles para proteger el debido proceso, reiterando su compromiso de sancionar con toda contundencia tanto el feminicidio como cualquier obstrucción de la justicia por parte de servidores públicos.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, en lo que va del 2026 se han registrado 11 feminicidios en la capital del país, siendo la alcaldía Venustiano Carranza la que presenta el mayor número con 4 víctimas.

Investigan a funcionarios por posibles irregularidades

Alcalde aseguró que toman con mucha seriedad los señalamientos que hicieron los familiares de Edith sobre las posibles irregularidades en la atención del caso. Denuncian retrasos en la intervención de los equipos de búsqueda inmediata, puesto que la denuncia se recibió en la madrugada entre el 15 y 16 de abril; desde ese momento se contaba con información relevante que permitía orientar la búsqueda hacia un domicilio concreto, pero fue hasta la tarde del 16 de abril que la Policía de Investigación acudió al lugar a realizar entrevistas y recabar videos.

Además, informó que los familiares de la víctima señalan posibles actos de corrupción, ya que aseguran que les solicitaron dinero para realizar la búsqueda. "La conducta que señalan los familiares es muy grave e inaceptable. Desde el primer señalamiento, ocurrido horas antes del hallazgo, se dio intervención a Asuntos Internos, área que recibió la denuncia de las víctimas, investiga los hechos y acompaña el proceso", indicó.

Dijo que por estas acciones la investigación se está realizando tanto en el ámbito administrativo como penal, para determinar las responsabilidades correspondientes.

Separan de su cargo a funcionarios

La fiscal capitalina señaló que, tras los eventos y reportes, el personal que estuvo involucrado en el caso será separado de sus funciones en lo que se desarrollan las indagatorias. Agregó que la revisión no solo incluirá al personal de la Fiscalía, sino a los servidores públicos que participaron desde el reporte de la desaparición.

Bertha Alcalde indicó que, por la naturaleza del caso, se actuará en tres frentes: el primero con el fin de esclarecer el crimen; el segundo para determinar y sancionar cualquier conducta indebida de servidores públicos; y, por último, trabajar para que esto "no vuelva a ocurrir y que todos los casos se investiguen sin demora".

Clara Brugada condena el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés

Más temprano, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés y pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizar las investigaciones correspondientes con rigor y coordinación institucional para esclarecer los hechos y sancionar con todo el peso de la ley a las personas responsables.

Brugada Molina aseguró que, en caso de acreditarse alguna irregularidad al respecto, las personas responsables deberán ser sancionadas, pues afirmó que en la CDMX se tiene un "compromiso de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres y de hacer justicia ante cualquier acto de violencia o, el peor de todos, que es el feminicidio”.