Ventas de supermercados y departamentales de la ANTAD crecen 1.7% en marzo, pero siguen débiles

Las ventas de los comercios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 1.7% en términos nominales durante marzo, a tiendas iguales o aquellas con más de un año de operación, en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con el reporte mensual de la organización.

Aunque el resultado representa una ligera recuperación frente al desempeño de febrero, cuando el avance fue de 1.1%, se mantiene por debajo del crecimiento reportado en enero de este año, que fue de 2 por ciento.

En tiendas totales, que incluyen las aperturas de los últimos 12 meses, las ventas aumentaron 3.8% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025.

Mientras que los resultados del primer trimestre del año reflejaron un crecimiento de 2% en las ventas mismas tiendas y de 4.1% a tiendas totales.

En marzo, las cadenas pertenecientes a la ANTAD registraron 134,300 millones de pesos en ventas. En el acumulado de enero a marzo, éstas ascendieron a 388,900 millones de pesos.

“Las cifras publicadas representan una mejora con respecto a los datos de febrero, pero se mantienen débiles porque aún no alcanzan los niveles de enero”, explicó el analista senior en Actinver Casa de Bolsa, Antonio Hernandez.

Ante ello, el especialista estimó que el crecimiento de ventas mismas tiendas de los miembros de la ANTAD se mantendrá en niveles de un dígito bajo a medio durante el resto del año, dado que “no se prevén catalizadores importantes a corto plazo”.

El crecimiento de marzo, aunque representa el segundo mejor desempeño de 2026 y una mejora respecto al mismo mes de 2025 (+1.1% en ventas mismas tiendas), confirma una tendencia de consumo moderado, ya que no se ha logrado recuperar el dinamismo observado en igual periodo de años anteriores.

Entre 2021 y 2024, las ventas a tiendas iguales para un mes de marzo registraron crecimientos mayores a los observados en 2025 y 2026, con alzas de 6.5% en 2021, 8.8% en 2022, 4.1% en 2023 y 7.9% en 2024.

Tiendas especializas con el mejor desempeño

El desempeño de las ventas en marzo responden a la debilidad del consumo en las tiendas de autoservicio y departamentales, mientras que el formato especializado, como farmacias y tiendas de moda, está creciendo más.

Por formato de negocio, las tiendas de autoservicio, como Soriana, Chedraui, La Comer y H-E-B, reportaron el crecimiento más bajo en marzo pasado, con un avance de apenas 0.3% a tiendas iguales y de 2.5% a tiendas totales.

Las cadenas departamentales representadas por El Palacio de Hierro, Liverpool, Coppel y Sanborns, entre otras, crecieron 0.9% a tiendas iguales. A tiendas totales el aumento fue de 2.1 por ciento.

En contraste, las tiendas especializadas, con asociados como Farmacias Benavides, ZARA, Levi’s México y Petco, mostraron el mejor desempeño, con un alza de 4.9% en ventas mismas tiendas y de 7.9% a tiendas totales.

Los avances en las ventas de las cadenas minoristas durante marzo se dieron en un entorno de mayor presión inflacionaria y una menor confianza del consumidor.

La inflación en México se ubicó en 4.59% a tasa anual en marzo, su nivel más alto en los últimos 17 meses, debido a precios más altos de frutas, verduras y energéticos, de acuerdo con datos del Inegi.

En tanto, la confianza del consumidor bajó 0.3 puntos porcentuales en marzo en su comparación mensual y 2 puntos porcentuales en términos anuales, muestran datos del organismo público.