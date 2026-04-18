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Roland Garros aumenta 10% la dotación en premios, con 3.3 millones de dólares para campeones

Roland Garros paga mejor al campeón que el Abierto de Australia, pero no supera a Wimbledon y el US Open.

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El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.JULIEN DE ROSA / AFP

AFP

El monto global en premios para el próximo Roland Garros ascenderá a 61.7 millones de euros, un aumento del 9.5 % en un año, de los que 2.8 millones de euros serán para los campeones de individuales, anunciaron este jueves los organizadores del torneo de tenis parisino.

El reparto del "prize money" va desde 24,000 euros por una derrota en la primera ronda de la fase previa de individuales, hasta 2.8 millones de euros (3.3 millones de dólares) para el ganador, frente a los 2.5 millones del año pasado.

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Acceder al cuadro principal garantiza como mínimo 87,000 euros (eliminación en primera ronda) y los que lleguen a tercera ronda se garantizarán 187,000 euros.

El premio por alcanzar las semifinales individuales será de 750,000 euros.

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De esta manera, Roland Garros paga mejor al campeón que el Abierto de Australia (4.15 millones de dólares australianos en 2026, es decir, unos 2.5 millones de euros), pero peor que Wimbledon (3 millones de libras esterlinas en 2025, 3.4 millones de euros) y el US Open (5 millones de dólares en 2025, 4.3 millones de euros).

La edición 2026 de Roland Garros se disputará del 24 de mayo al 7 de junio (el cuadro principal).

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