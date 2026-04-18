México recompone lazos en la primera visita presidencial a España en ocho años

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo español, Pedro Sánchez, se reunieron el ⁠sábado en Barcelona, en la primera visita de un mandatario del país latinoamericano a la nación mediterránea en ocho años.

La reunión tuvo lugar durante la visita de Sheinbaum a Barcelona para asistir a la cuarta ⁠cumbre "En defensa de la democracia", un encuentro de ⁠líderes de la izquierda mundial para movilizar a los defensores de esa corriente frente a la extrema derecha.

La visita supone un cambio de tendencia en las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países y marca la primera visita de un presidente mexicano a España desde que el partido gobernante Morena llegó al poder en 2018.

El distanciamiento entre los países surgió después de que el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, solicitara una disculpa en 2019 por los abusos cometidos por los colonizadores durante la conquista española de México, y no la recibió.

"Ha habido ya un acercamiento por parte tanto del presidente como del propio rey, que nosotros reconocemos", dijo Sheinbaum a los periodistas al abandonar el evento, y señaló que, durante su reunión con Sánchez, dejó clara la postura de México sobre la importancia de reconocer los abusos cometidos durante la colonización de América Latina.

La mandataria también confirmó que invitó a Sánchez a participar en la quinta edición de esta cumbre, que tendrá lugar en México el próximo año.

Reforzando vínculos

"Yo creo que la presencia de la presidenta Sheimbaum aquí es una señal muy importante, muy positiva, de un acercamiento entre dos países", dijo a los periodistas el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, en la cumbre, haciendo hincapié en la importancia de impulsar el comercio y la inversión entre ambas economías, especialmente en los sectores energético, de infraestructuras y financiero.

Por su ⁠parte, Sheinbaum agradeció a Sánchez la invitación y señaló que "no hay ⁠crisis diplomática (con España), nunca la ha habido".

En marzo, ⁠la presidenta informó que su Gobierno invitó al rey Felipe VI de España a asistir a la ceremonia de ⁠inauguración del Mundial que tendrá lugar en junio, lo que supone una distensión después de que no lo convidara a su ceremonia de investidura el año pasado.

El cambio en la cercanía con el rey de España se dio después de que este reconoció inesperadamente los abusos cometidos en el pasado colonial de su país, suavizando así la anterior negativa del monarca a disculparse por los abusos de la época colonial.

España gobernó uno de los imperios más grandes de la historia mundial entre los siglos XVI y XVIII, que se extendió por ⁠cinco continentes, incluyendo gran parte de América Latina, y practicó el trabajo forzado, la expropiación de tierras y la violencia contra los pueblos indígenas.