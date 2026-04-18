Día Mundial de Los Simpson: curiosidades, episodios y por qué se celebra

Los Simpson son mucho más que una serie animada: son un fenómeno cultural que ha acompañado a varias generaciones durante más de tres décadas; tal es su importancia que cada 19 de abril se conmemora el Día Mundial de Los Simpson, una fecha que reúne a fans en todo el mundo para celebrar el impacto de la familia amarilla más famosa de la televisión.

El origen de esta celebración se remonta a 2017, cuando se impulsó una iniciativa de fans para reconocer la primera aparición televisiva de la familia Simpson en 1987, dentro del programa The Tracey Ullman Show. La fecha elegida fue el 19 de abril por ser su debut inicial, consolidando así un homenaje a sus raíces animadas.

Todo un fenómeno

La historia de Los Simpson comenzó con cortos animados creados por Matt Groening, donde la familia aún no tenía la estructura actual. En esos primeros minutos televisivos ya aparecían Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, marcando el inicio de una de las franquicias más longevas de la televisión.

Con el paso del tiempo, la serie evolucionó hasta convertirse en una sátira constante de la sociedad estadounidense y global, abordando temas políticos, familiares y culturales con humor irreverente. En México, su doblaje y transmisión en televisión abierta ayudaron a consolidar su popularidad entre distintas generaciones.

Entre sus curiosidades más conocidas destacan sus “predicciones” de eventos reales, sus múltiples invitados famosos y su capacidad de mantenerse vigente con más de 700 episodios. Este conjunto de elementos hizo que la serie sea vista como un referente de la televisión contemporánea y del humor crítico.

Episodios memorables

A lo largo de su historia, Los Simpson dejaron capítulos que se convirtieron en clásicos para los fans. Uno de los más recordados es “Marge vs. el Monorriel”, considerado por muchos como uno de los mejores episodios por su crítica social disfrazada de comedia absurda.

Otro momento icónico es “¿Quién mató al señor Burns?”, que generó expectativa mundial con su formato de misterio dividido en dos partes. También destacan episodios como “Homero al bat”, donde participaron estrellas reales del béisbol, reflejando la mezcla entre ficción y cultura popular.

En México, estos capítulos fueron ampliamente retransmitidos en televisión abierta y plataformas digitales, lo que permitió que nuevas generaciones los descubran. La serie sigue vigente como parte de la memoria televisiva colectiva del público mexicano.

¿Por qué siguen vigentes?

Una de las razones principales de su permanencia es su capacidad de adaptarse a distintas épocas sin perder su esencia satírica. La serie retrata desde la vida cotidiana hasta temas globales, manteniendo un humor que combina crítica social y entretenimiento.

Además, su enorme número de episodios y temporadas le permite explorar prácticamente cualquier escenario narrativo, lo que alimenta la percepción de que “todo puede pasar” en Springfield. Esto también ha contribuido a la popularidad de sus memes y referencias en internet.