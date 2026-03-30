Cómo lavar el refrigerador y cada cuánto hacerlo para evitar bacterias y desperdicio de comida

En la gastronomía, el discurso suele centrarse en el origen de los ingredientes, las técnicas o la creatividad del plato. Sin embargo, hay un elemento silencioso que condiciona todo lo anterior: el refrigerador. Es ahí donde se detiene —o se acelera— el deterioro de los alimentos.

De acuerdo con organismos como la Organización Mundial de la Salud, una mala conservación en frío puede favorecer la proliferación de bacterias como Listeria monocytogenes o Salmonella, incluso a temperaturas de refrigeración si no se controla la limpieza. Esto implica que no basta con “guardar en frío”: el estado del refrigerador es determinante.

En términos gastronómicos, un refrigerador sucio no solo representa un riesgo sanitario, también afecta sabor, textura y vida útil. Un pescado puede absorber olores, una salsa puede contaminarse cruzadamente y una verdura puede deteriorarse antes de tiempo.

¿Por qué sí hay que lavar el refrigerador?

El interior del refrigerador acumula residuos invisibles: líquidos de carnes, restos de frutas, humedad y condensación. Este microambiente favorece la formación de biofilms bacterianos, una especie de capa donde los microorganismos se adhieren y resisten.

La Food and Drug Administration advierte que la contaminación cruzada —cuando bacterias de un alimento pasan a otro— es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos en el hogar.

En cocina profesional esto es norma: cámaras de refrigeración se limpian de forma programada. En casa, ese estándar suele relajarse, aunque el riesgo es el mismo.

Limpieza del refrigeradorFreepik

Cada cuánto se limpia: frecuencia que sí importa

La limpieza ligera debe hacerse cada semana, revisando derrames, superficies visibles y alimentos caducados. La limpieza profunda debe realizarse cada 3 a 4 semanas, vaciando por completo el refrigerador y desmontando sus componentes. En un contexto gastronómico más riguroso, la revisión debe ser diaria, sobre todo en términos de olores, orden y temperatura.

En términos prácticos, esto impacta directamente en el desperdicio alimentario. Un refrigerador limpio y ordenado permite identificar productos a tiempo y evitar que se pierdan.

Cómo se lava correctamente (sin afectar los alimentos)

El proceso correcto no es complejo, pero sí técnico. Primero, se debe desconectar el refrigerador o colocarlo en modo de limpieza. Después, retirar todos los alimentos y separar aquellos en buen estado de los que deben desecharse.

Las repisas y cajones se lavan con agua tibia y jabón neutro. Para desinfectar, se recomienda una solución suave de bicarbonato o vinagre diluido. Evitar químicos agresivos es clave, ya que los olores pueden impregnarse en los alimentos.

El interior se limpia con un paño húmedo, prestando especial atención a esquinas, empaques de la puerta y zonas donde se acumula humedad. Finalmente, se seca completamente antes de volver a colocar los alimentos.

Un punto clave en gastronomía: los alimentos deben regresar en recipientes cerrados, nunca expuestos. Esto reduce la transferencia de olores y bacterias.

RefrigeradorFreepik

Temperatura, orden y lógica gastronómica

No todo es limpieza. La forma en que se organiza el refrigerador también es parte de la seguridad alimentaria. La temperatura ideal debe mantenerse por debajo de 4 °C. Por encima de ese rango, el crecimiento bacteriano se acelera.

Los alimentos crudos, especialmente carnes, deben colocarse en la parte inferior para evitar goteos. Los productos listos para consumo deben ir en niveles superiores. Frutas y verduras, en cajones separados para controlar humedad.

Esta lógica no es estética, es gastronómica: respeta la vida útil de cada ingrediente y evita riesgos.

El impacto directo en lo que comes

Un refrigerador limpio y bien gestionado no solo protege la salud, también mejora la calidad de la cocina. Ingredientes frescos duran más, conservan mejor sus propiedades y permiten una ejecución más precisa en cualquier receta.

Además, hay un efecto económico: menos desperdicio, mejor aprovechamiento de compras y mayor control del gasto en alimentos.

En un contexto donde el costo de la comida sigue presionado, el refrigerador deja de ser un electrodoméstico pasivo y se convierte en una herramienta activa de la gastronomía cotidiana.