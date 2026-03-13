Solo la mitad de los mexicanos afirma tener agua diaria en casa

En México, abrir la llave y tener agua todos los días todavía no es una realidad para millones de hogares. Si bien, el acceso al vital líquido es un derecho humano reconocido, apenas poco más de la mitad de la población dispone de suministro diario dentro de su vivienda.

De acuerdo con el Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2024 apenas 53.4% de la población del país reportó contar con suministro diario de agua dentro de su casa.

El mapa del sistema publicado este 2026 muestra además una ligera disminución en la cobertura respecto al 2016, cuando 54.8% de los hogares informaron tener el servicio de manera cotidiana.

El contraste entre entidades federativas refleja la desigualdad territorial en el acceso a este recurso vital. A nivel estatal, los porcentajes más bajos de cobertura se registraron en Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, donde 24% o menos de la población dispone de suministro diario dentro de su vivienda.

Por su parte, Nuevo León y Baja California concentran los niveles más altos de cobertura. En estas entidades, 81.1% o más de la población reporta acceso diario al agua en el hogar.

Efecto en el desarrollo social

El acceso a agua potable y saneamiento constituye un factor clave para el desarrollo económico y social de los países. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) explica que estos dos factores inciden en ámbitos fundamentales como la salud, la educación y el medio ambiente.

“La ausencia o deficiencia de estos servicios afecta gravemente la salud pública no solo por el aumento de enfermedades que generan altos costos para la sociedad sino por el desenlace fatal a que suelen llevar, especialmente a los menores de 5 años”, indica la Cepal en su reporte Diagnóstico de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en México.

Las estimaciones de la Comisión, publicadas en el 2023, calculan que el país requeriría inversiones por 223,403 millones de dólares entre el 2020 y el 2030 para universalizar estos servicios de manera segura.

Deficiencias en el saneamiento

Las condiciones de saneamiento también reflejan las brechas de acceso a una vivienda adecuada. El SIDS reporta que, en el 2024, sólo 66% de la población a nivel nacional afirmó tener un baño funcional dentro de su hogar.

Los porcentajes más altos de personas con esta infraestructura se concentran en Nuevo León, con 91.7% de su población en esta condición, seguido de Aguascalientes y Chihuahua, con 89 por ciento.

Los niveles más bajos se ubican, una vez más, en entidades del sur del país. En Guerrero apenas dos de cada 10 personas afirman tener un baño funcional.

Destacan también estados como Chiapas y Oaxaca, en donde la población con estas instalaciones de saneamiento es de 25.1% y 27.4%, respectivamente.