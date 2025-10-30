La digitalización transforma el empleo en la industria de la construcción

Las empresas del sector de la construcción han comenzado a dar el paso hacia la adopción de herramientas digitales y de automatización con la Inteligencia Artificial (IA). Si bien este proceso no implica desplazar la mano de obra, sí redefine las necesidades de talento en los proyectos.

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el sector creció 2.7% en el 2024, en comparación con el año previo, impulsado principalmente por la edificación privada.

Para el 2025, el empleo formal en la industria ha mostrado ajustes. La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) arrojó que, en agosto del 2025, el personal ocupado disminuyó 11.5% en su comparación anual y con cifras desestacionalizadas.

En este contexto, Trimble Latam indicó que la mano de obra también atraviesa por un ajuste natural como resultado de la digitalización. No obstante, la firma (especializada en software, análisis estructural y diseño para la construcción) añadió que la automatización no sustituye al capital humano, sino que genera una nueva demanda de talento.

Así, surgen perfiles como diseñadores BIM, integradores de datos o analistas de IA aplicada a la ingeniería, cuya función es aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia sin reemplazar la experiencia humana.

“La inteligencia artificial no busca reemplazar la experiencia humana, sino potenciarla. En Trimble creemos que la próxima revolución en la construcción será digital, colaborativa y precisa”, apuntó Sergio Nuño, ingeniero de ventas y especialista en soluciones BIM para Trimble LATAM.

Según el experto, la automatización ha cambiado la manera en que se planifican y ejecutan los proyectos. En la actualidad, la IA permite generar planos automáticamente, utilizar sistemas de codificación que aprenden del usuario y procesar información desde servicios en la nube que transforman nubes de puntos en modelos tridimensionales de obra en cuestión de minutos.

Esta clase de innovaciones no solo optimizan los procesos constructivos, sino que también crean nuevos roles dentro de los equipos de trabajo y transforman el enfoque del sector: de depender del esfuerzo físico, pasa a basarse en la inteligencia colaborativa y en el uso eficiente de los datos.

Nuevos perfiles

En esta evolución, Trimble impulsa soluciones que materializan lo que denomina automatización inteligente, con tecnologías diseñadas para integrar a todos los actores de la cadena productiva.

Entre sus principales desarrollos se encuentran un generador automático de planos con IA, el Tekla Connector, que conecta a los colaboradores de las obras con fabricantes de materiales.

Estas herramientas no solo agilizan el trabajo, sino que transforman el perfil laboral del sector. Los proyectos de construcción ahora requieren equipos multidisciplinarios capaces de interpretar datos, automatizar flujos de trabajo y garantizar trazabilidad total desde el diseño hasta la entrega.

En este contexto, la capacitación y la especialización técnica se convierten en pilares para mantener la competitividad.

“La digitalización de la construcción deja de ser un discurso sobre el futuro para convertirse en una estrategia presente, una que combina tecnología, especialización y visión a largo plazo para construir —literalmente— el nuevo México”, indicó la empresa.