Debilidad petrolera lastra sector de la construcción

Únicamente en agosto, el indicador registró una baja del 19.1% a tasa anual, sumando 16 meses consecutivos en signos negativos, de acuerdo con cifras del Inegi.

Alejandro de la Rosa

El sector de la construcción no mira la luz de la recuperación. Entre enero y agosto, el valor de producción de las empresas constructoras registró una caída del 17.4% en relación a igual periodo del año pasado, y en agosto, con una baja del 19.1% a tasa anual, sumó 16 meses consecutivos en signos negativos, de acuerdo con cifras desestacionalizadas reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La falta de inversión pública en obras relacionadas con petróleo y transporte han ocasionada el mal momento que pasa el sector, que es el segundo desde que se tiene registro en el 2006 (el más relevante a la fecha ocurrió entre mayo del 2017 y abril del 2021, en donde convergieron la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco y la pandemia del Covid-19).

En el gobierno federal y en el sector privado existe la esperanza de que a partir de septiembre comiencen a reflejarse los inicios constructivos de los nuevos trenes de pasajeros para que se conviertan en el motor necesario (el 18 de agosto se dio a conocer el primer fallo de la licitación de 30.30 km del tramo Querétaro, zona industrial-Apaseo El Grande, zona industrial).

Un agosto complejo

Durante agosto, el valor de producción de las empresas constructoras tuvo una caída a tasa mensual del 2.9% (en julio el descenso fue del 2%). De acuerdo con el Inegi, en los últimos 12 meses solamente se han presentado dos incrementos a tasa mensual.

Por tipo de obra, el segmento de edificación (que representó cerca del 51.7% del total y es desarrollado por el sector privado, principalmente edificios industriales, comerciales y de servicios y vivienda) registró en agosto una caída mensual del 0.1% (el mes previo cayó el 3%).

En tanto, las obras de transporte y urbanización (con una participación del 20% y que incluye mayoritariamente trabajos ferroviarios y carreteras, caminos y puentes) tuvieron una baja de 4.9% en relación al mes previo, cuando cayeron 1.7 por ciento.

En el segmento que mayor caída porcentual se presentó fue el de petróleo y petroquímica (4% del total, que involucra trabajos de construcción en refinería, plantas petroleras, oleoductos y gasoductos): 24.8%, luego de tener un avance de 13.6% en julio.

Respecto al empleo, en el reporte mensual de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el Instituto refirió que el personal ocupado total en las firmas disminuyó el 0.7 % en agosto pasado, a tasa mensual (a tasa anual cayó el 11.5%).

Las horas trabajadas se redujeron a tasa mensual el 1.1% y a tasa anual el 13.5%, mientras que las remuneraciones medias reales tuvieron un descenso del 1.1%, en ambos casos.

Gráfico EE

