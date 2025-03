Crece búsqueda de vivienda en línea, pero falta inventario en plataformas digitales

En los últimos cinco años, la búsqueda de vivienda en línea ha crecido más de 27% en México; sin embargo, todavía existe una brecha entre la demanda digital de los compradores y la oferta de los asesores de bienes raíces, según la plataforma Inmuebles24.

Roberto Reveles, gerente de ventas en QuintoAndar, explicó que actualmente, ocho de cada 10 compradores prefieren iniciar su búsqueda de vivienda en Internet; en contraste, apenas 10% de los inmuebles en venta o renta en el país están digitalizados.

“El sector inmobiliario es de los más rezagados en digitalización, no porque no haya herramientas, sino porque no se están implementando adecuadamente o las empresas no seleccionan aquellas que les genera valor”, comentó durante el Workshop Inmobiliario CDMX.

En este contexto, Eduardo Castillo, líder de Desarrollo en Inmuebles24, indicó que una pieza clave para el éxito de los profesionales de bienes raíces es la implementación de estrategias digitales, que van desde aumentar su presencia en redes sociales y plataformas inmobiliarias, hasta el uso de tecnología, como inteligencia artificial y análisis de datos.

“En esta industria, la ubicación de las propiedades es lo más importante. Lo mismo sucede para la comercialización con el posicionamiento digital, ya que 97% de las personas buscan en Internet antes de hacer una compra”, añadió.

Servicio y reputación

Además de una mayor disponibilidad de viviendas en los canales digitales, el mercado exige un mejor servicio de venta por parte de los profesionales, ya que 78% de las personas eligen servicios respaldados por buenas opiniones, según datos compartidos por Castillo.

“Una reputación sólida, basada en experiencias positivas, es la clave para atraer y fidelizar clientes. Especialmente cuando sabemos que retener prospectos es entre 5 y 25 veces más económico que conseguir nuevos”, detalló.

Asimismo, refirió que es imprescindible adaptar las publicaciones al mercado actual. Cabe mencionar que, actualmente, una cuarta parte de los compradores de vivienda se encuentra en el rango de edad de entre 25 y 38 años. Mientras que las personas de 45 a 54 años representan 22% de los clientes potenciales.

Respecto a las claves para llegar a estos públicos, Castillo destacó los clasificados con fotografías y vídeos de calidad, ya que suelen tener 94% más interacciones que aquellos que no cuentan con imágenes.