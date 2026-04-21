Construcción industrial ajusta ritmo en México ante cambios en empleo y demanda

La construcción industrial en México entró en una fase de ajuste tras varios ciclos de expansión, en un entorno donde el crecimiento del empleo, los costos laborales y la demanda de espacios empiezan a reconfigurar el mercado, de acuerdo con el Reporte Laboral Industrial 2025 de Cushman & Wakefield.

El informe atribuye este cambio a una evolución del mercado laboral impulsada por el nearshoring, pero con modificaciones en la forma en que se desarrollan nuevos proyectos.

En este contexto, la Ciudad de México se mantiene como el mercado con la mano de obra industrial más cara, con salarios de hasta 4.91 dólares por hora en producción y 4.75 dólares en almacén, 35% por encima del promedio nacional.

“La brecha entre oferta y demanda se ha ampliado durante los últimos seis trimestres, lo que podría señalar una transición hacia condiciones de mercado más equilibradas”, advierte el reporte.

El documento vincula este escenario con una mayor demanda de talento especializado. Perfiles técnicos, habilidades digitales y capacidades en manufactura avanzada se han vuelto factores clave en la toma de decisiones industriales.

A la par, el nearshoring se mantiene como motor del crecimiento, con absorciones como los 43 millones de pies cuadrados registrados en el 2022.

Talento y costos cambian el mapa industrial

El análisis sostiene que el crecimiento industrial depende cada vez más de la disponibilidad de talento y del costo laboral en cada región. Monterrey y Querétaro concentran perfiles técnicos y programas de capacitación que impulsan sectores como automotriz, logística y manufactura avanzada.

En paralelo, ciudades como Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara registran aumentos salariales que reflejan mayor competencia por trabajadores especializados.

“Esta combinación de habilidades y costos está redefiniendo la competitividad industrial en México”, señala el reporte.

El documento identifica factores que influyen en la competitividad de los mercados industriales:

Mayor demanda de talento técnico y bilingüe.

Incremento salarial en mercados consolidados.

Diferencias regionales en costos laborales.

Concentración de operaciones en hubs especializados.

El informe sostiene que estos elementos modifican la forma en que las empresas evalúan ubicaciones, al ponderar tanto costos como acceso a talento.

Construcción más selectiva y ajuste de oferta

El reporte expone que la construcción industrial se mantiene activa, pero con un ritmo más selectivo. Los desarrolladores extienden tiempos de entrega y moderan nuevos proyectos en mercados donde la vacancia ha aumentado, como Ciudad Juárez y Reynosa.

Este ajuste ocurre después de un periodo en el que la construcción superó la absorción en varios trimestres, lo que presionó la relación entre oferta y demanda en el país.

En contraste, mercados como Querétaro, Guadalajara y Tijuana mantienen un pipeline activo enfocado en manufactura avanzada y exportación.

El estudio apunta que este proceso marca una transición hacia un mercado con mayor equilibrio, con más opciones para ocupantes y proyectos que priorizan eficiencia operativa y disponibilidad de talento.

Entre los principales ajustes en construcción que identifica el reporte se encuentran:

Moderación de nuevos desarrollos en mercados con mayor vacancia.

Continuidad de proyectos en hubs con demanda activa.

Mayor disponibilidad de espacios industriales .

. Enfoque en eficiencia operativa y talento.

El documento concluye que este reacomodo permite una mejor alineación entre oferta, demanda y capacidades laborales, en un entorno donde el nearshoring continúa como motor del desarrollo industrial en México.