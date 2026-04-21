México avanza en protección laboral de artistas frente a la IA y sienta bases para otras industrias

Los primeros derechos laborales en torno a la inteligencia artificial ven la luz en México. En días pasados, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) para proteger a las personas trabajadoras artistas, intérpretes o ejecutantes frente a la incursión de la IA.

La reforma atiende a la necesidad de subsanar la laguna normativa ante los avances tecnológicos sobre el uso de interpretaciones artísticas con IA, lo que, de acuerdo con los legisladores, desincentivaba la creación artística y debilitaba las cadenas de valor cultural en detrimento de los derechos de quienes generan contenido creativo.

De acuerdo con el abogado Roberto Herrera, especialista en derecho del trabajo, la reforma a la LFT sienta un precedente en torno a los derechos laborales en la era digital que más adelante podría aplicarse a otros gremios que igualmente se verán impactadas por la IA.

“Es un avance importante porque puede sentar las bases para alcances, gremios u otro tipo de profesiones. Actualmente están enfocados en la parte artística, un sector que ha sido bastante afectado por el uso de la inteligencia artificial. Aunque estos programas ejecutan y combinan voces, el artista no percibe ingresos por ello”, expone.

Resalta que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con su entrada en vigor, se obligaría a que los contratos actuales se modifiquen. “Por ejemplo, contratar a alguien para un comercial y no nos gusta cómo salió, para replicar la imagen y mejorarlo con IA se requiere autorización”.

El uso de imagen y voz debe establecerse de forma expresa en los contratos. La reforma al artículo 305 Bis de la LFT obliga a que, en las relaciones laborales se definan las condiciones y la remuneración por el uso de inteligencia artificial u otras tecnologías.

“Esto va a regular una relación laboral. Por ejemplo, si Universal contrata para hacer un disco y dice: ‘te contratamos por 10 canciones, pero vamos a hacer otras 20 con IA’, ahí surtirá efecto la protección en materia laboral”. Agrega que si un tercero utiliza el contenido para obtener un beneficio económico, se seguirán otros mecanismos en materia de la LFDA.

Primeros derechos laborales sobre IA dejan pendientes

Roberto Herrera enfatiza en que la reforma marca un parteaguas en la protección de los derechos laborales en torno a la incursión de la IA; no obstante, considera que aún se carece de técnica legislativa que limita la protección a ciertos profesionales. “Por ejemplo, los modelos también pueden estar sujetos al uso de la inteligencia artificial, que su imagen sea modificada a través de estos sistemas”.

Resalta que hay otro tipo de trabajadores de los que se puede ocupar la imagen sin ningún tipo de restricción o regulación y la ley no los está considerando, por ello afirma se necesita una protección más amplia.

“Estamos en un en un limbo legal; llevamos más de cuatro años con avances importantes en el uso de inteligencia artificial y ahora se atiende a este gremio, pero puede replicarse a otros”, subraya. Reconoce que, hasta ahora, muchos de los acuerdos han quedado solo entre particulares.

Tal es el caso de Hollywood en 2023, cuando sindicatos de guionistas y actores se fueron a huelga por más de 100 días para exigir mejores condiciones laborales y regulación frente al uso de la IA. En aquel entonces firmaron un acuerdo sobre compensaciones y garantías del uso de inteligencia artificial con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Los acuerdos fueron entre particulares y la legislación en esa materia quedó pendiente. Por ello es que, en el caso de México, Roberto Herrera puntualiza en que estos avances son importantes porque marcan precedentes que en el futuro permitirán abrir más discusiones y regulaciones sobre el uso de la IA en el trabajo, ya sea a más industrias u otras profesiones.

Países que ya regulan el uso de la IA

De acuerdo con datos de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la aplicación de IA podría provocar hacia 2028 pérdidas de más del 20% de los ingresos de autores musicales, audiovisuales, guionistas y directores.

Aunque países como Dinamarca ya regulan el uso de la tecnología, especialmente de la IA en relación con la creación y edición de imágenes y videos, los cambios se han enfocado en evitar la creación de deepfakes, archivos con contenido manipulado con software.

Un caso que resalta es Estados Unidos, que desde 2025 cuenta con la ley Take It Down, la cual busca sancionar a quienes publiquen imágenes íntimas no consensuadas, incluidas las deepfakes; mientras que, en Tennessee, desde 2024 se tiene la Ley Elvis, que busca proteger la voz e imagen de los músicos frente a clonaciones o falsificaciones con IA.

Definición de inteligencia artificial en leyes mexicanas

Aunque en México ya existen leyes federales que regulan el uso de la inteligencia artificial en el sector público, aún no hay una definición uniforme. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este vacío en febrero de 2025 y avaló que el Código Penal de Sinaloa incorporara el concepto desde 2024.

El artículo 185 Bis C define la inteligencia artificial como aplicaciones o tecnologías que analizan y modifican fotografías, audios o videos de forma automática.

Además de Sinaloa, otros nueve estados también han incluido definiciones legales. Destaca Quintana Roo, que en 2024 creó un capítulo de IA en su Código Penal donde señala que estos sistemas simulan capacidades humanas como razonamiento, aprendizaje y creatividad.

Los otros estados que introdujeron sus definiciones de IA en sus códigos son:

San Luis Potosí en Julio 2025 Tamaulipas en septiembre 2025 Morelos en octubre 2025 Tabasco en noviembre 2025 Estado de México en diciembre 2025 Zacatecas en febrero 2026. Esta definición destaca porque señala que la operación de la IA puede dañar los derechos de las personas. Aguascalientes en febrero 2026 Tlaxcala en marzo 2026

Desde 2020, el Código Penal Federal (CPF) adicionó el artículo 427 Bis para imponer una pena de prisión de seis meses a seis años y de 500 a 1,000 días de multa a quienes lucren con sistemas tecnológicos sin autorización de cualquier obra protegida por derechos de autor.