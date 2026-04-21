Variación de los precios de los fertilizantes en México

Los precios de los fertilizantes en México han mostrado incrementos relevantes entre enero de 2025 y marzo de 2026, con alzas particularmente marcadas en insumos clave para la producción agrícola.

La urea pasó de 9,550 a 14,010, lo que representa un aumento de 47%; mientras que el fosfato diamónico subió de 13,380 a 21,040, equivalente a 57 por ciento.

Por su parte, el fosfato monoamónico también registró una variación significativa al pasar de 14,000 a 21,500, un incremento de 54%, lo que confirma una tendencia generalizada de encarecimiento en los fertilizantes, tal cifra, de acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Este comportamiento tiene implicaciones directas sobre el sector agropecuario, ya que los fertilizantes representan uno de los principales costos de producción.

El alza sostenida puede trasladarse a mayores precios de alimentos o a una reducción en el uso de insumos por parte de los productores, lo que eventualmente impactaría en la productividad.

Además, estos incrementos están ligados también a factores globales como el precio de los energéticos y se dan en un contexto de encarecimientos globales por las guerras.

La oferta internacional de nutrientes agrícolas y las tensiones logísticas también presionan los precios de los fertilizantes.