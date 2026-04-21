Bolsa mexicana cae con fuerza por dudas sobre Oriente Medio; mineras lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México caen con fuerza la mañana de este martes. Los índices locales bajan en un mercado nervioso al acercarse el fin del alto el fuego de Estados Unidos e Irán, sin señales claras de avance hacia nuevas conversaciones de paz.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 1.86% a 68,782.25 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 1.72% a 1,377.98 puntos.

S&P/ BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajan. Las acciones de las mineras Industrias Peñoles y Grupo México lideran las caídas, con 6.56% a 204.49 pesos y 3.14% a 139.67; seguidas por Grupo Carso, con 2.84% a 139.67 pesos.

Las autoridades estadounidenses continúan convencidas de que las conversaciones de paz con Irán se celebrarían en Pakistán. Además, Reuters informó que un alto responsable iraní ⁠dijo que estaban ⁠considerando participar, aunque existían grandes obstáculos.

Los inversionistas también estarán atentos a la información de la temporada local de resultados trimestrales. Los títulos de la aeroportuaria GAP suben 4.26% a 449.88 tras informar cifras. Hoy será el turno del gigante de las telecomunicaciones América Móvil.