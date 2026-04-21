Mañanera sobre ataque en Teotihuacán: Descartan participación de cómplices y revelan perfil del agresor

El ataque armado ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó un saldo de 13 personas lesionadas —siete por disparos de arma de fuego— y una mujer fallecida, informaron autoridades federales y del Estado de México, quienes detallaron que el agresor actuó en solitario y se quitó la vida tras ser cercado por fuerzas de seguridad.

Según el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, el reporte inicial se recibió a las 11:20 horas por detonaciones en la zona. En el sitio, elementos municipales, estatales y federales confirmaron la agresión contra visitantes, entre ellos mujeres, hombres y menores de edad.

El funcionario precisó, durante la conferencia de prensa mañanera, que la víctima mortal es una mujer de nacionalidad canadiense, mientras que entre los lesionados se encuentran personas de diversas nacionalidades, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos. Añadió que seis de los heridos ya fueron dados de alta.

Ataque planeado y sin cómplices

Las investigaciones apuntan a que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, actuó solo y planeó el ataque con antelación. Según detalló el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, el individuo visitó previamente la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y utilizó un vehículo de plataforma para trasladarse.

En su poder se encontraron un arma de fuego calibre .38, cartuchos útiles, un arma punzocortante y diversos materiales, incluidos manuscritos y referencias a hechos violentos ocurridos en el extranjero, lo que llevó a las autoridades a considerar un posible perfil “copycat”.

“La evidencia recolectada arroja un perfil con tendencia a replicar hechos violentos ocurridos en otros contextos”, indicó el fiscal Cervantes Martínez.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, calificó el hecho como “inédito y lamentable” en un sitio de relevancia histórica, y subrayó que la intervención de la Guardia Nacional fue clave para evitar un mayor número de víctimas.

“El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos; de no haber sido herido, probablemente habría causado más muertes”, afirmó.

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, detalló que los elementos desplegados en el sitio respondieron tras escuchar los disparos y, pese a la desventaja táctica, lograron ubicar al atacante en la zona de la Pirámide de la Luna. Tras ser herido en una pierna, el agresor huyó y posteriormente se suicidó.

Atención a víctimas y refuerzo de seguridad

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que se activaron de inmediato protocolos de atención a víctimas, con apoyo médico, psicológico, jurídico y contacto con consulados.

Además, anunció que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se reforzará la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país, con mayor presencia de la Guardia Nacional, revisiones preventivas, fortalecimiento de controles de acceso y vigilancia, así como patrullaje físico y cibernético.