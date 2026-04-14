Jalisco recortará 71% tiempo de trámites para parques industriales

Guadalajara, Jal. Frente al crecimiento acelerado en la demanda de inmuebles industriales, Jalisco puso en marcha la "Estrategia de Facilidades Regulatorias" que busca reducir significativamente los tiempos y requisitos para la construcción de parques industriales, con el objetivo de no perder inversiones frente a otras entidades.

De acuerdo con Bruno Martínez, presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), el estado enfrenta una expansión por encima del promedio nacional. Tan solo en 2025, se absorbieron 677,000 metros cuadrados de espacio industrial con una inversión cercana a 500 millones de dólares (mdd), mientras que para este año se encuentran en construcción 800,000 metros cuadrados adicionales, con una inversión estimada de 625 millones de dólares.

“Tenemos que dar facilidades porque tenemos que estar preparados para esta ola o tsunami industrial que viene”, afirmó el dirigente del sector.

Detalló que actualmente, la construcción de una nave industrial puede tomar entre ocho y 12 meses; sin embargo, los procesos regulatorios agregan entre tres y seis meses adicionales, e incluso hasta un año, dependiendo de la complejidad del proyecto, lo que representa un freno para la llegada de nuevas inversiones.

Simplificación y homologación

Ante este escenario, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO), en coordinación con municipios y la iniciativa privada, impulsó una estrategia para simplificar y homologar los procesos regulatorios.

La titular de la dependencia, Cindy Blanco, detalló que el tiempo promedio de trámites pasó de 700 días hábiles a 200, lo que representa una reducción de 71%, mientras que el número de requisitos se redujo de 156 a 86 documentos; es decir, un recorte de 45%.

La estrategia, explicó, contempla la homologación de siete trámites clave, dos estatales que son la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la viabilidad de agua potable, y cinco municipales: licencias de construcción y urbanización, así como los dictámenes de riesgo, movilidad e impacto ambiental.

En total, ocho municipios acordaron estandarizar criterios y requisitos para facilitar la instalación de empresas. Se trata de Zapopan, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapotlanejo y Tala.

Competencia por inversiones

La estrategia responde a la presión de empresas extranjeras que buscan instalar operaciones en plazos cada vez más cortos, de entre tres y cuatro meses, lo que obliga a acelerar la disponibilidad de infraestructura industrial.

"Si hoy llega una empresa y voltea a ver a Jalisco y no existen las naves, los espacios industriales para que esa empresa llegue, la empresa se va, y nos ha pasado", advirtió Blanco Ochoa.

En este contexto, el estado compite directamente con otras regiones del país por atraer capital vinculado al nearshoring, por lo que la velocidad en la ejecución de proyectos se ha convertido en un factor decisivo.

"Normalmente ahorita en las empresas o las líneas de producción llegan y quieren establecerse pero en tres o cuatro meses; entonces, ahí es donde está el reto y donde está el desafío y donde tenemos que trabajar en equipo, porque puede pasar que estemos compitiendo con otros estados y que esa inversión se vaya a otros estados", sostuvo, por su parte, Bruno Martínez, presidente de APIEJ.

Certificación para desarrolladores

La estrategia también incorpora un esquema de certificación para “desarrolladores confiables”, quienes podrán acceder a los procesos simplificados.

Para ello, los interesados deberán someterse a una evaluación por parte de una consultora externa que analizará su historial, cumplimiento normativo y solidez financiera. De acuerdo con la titular de SEDECO, solo aquellos que acrediten estos criterios podrán gestionar sus permisos a través de una ventanilla ágil en los municipios participantes.

"No cualquier parque va a poder llegar y obtener los beneficios de entrar bajo estas fichas simplificadas y homologadas, tiene que ser un desarrollador confiable. Para eso, los desarrolladores van a aplicar para ser evaluados por una entidad tercera", subrayó Blanco Ochoa.

Se prevé que los lineamientos para acceder a este esquema se publiquen a partir de mayo.