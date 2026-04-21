Reforma secundaria de jornada laboral iniciará su discusión en Cámara de Diputados esta semana

Esta semana se retomará el debate de la reforma secundaria de jornada laboral en la Cámara de Diputados, al menos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se analizará la minuta enviada por el Senado. El proyecto que se votará este martes en la comisión no modifica lo avalado por la Cámara Alta.

En ese sentido, el proyecto de dictamen que analizarán los diputados ratifica el registro electrónico de la jornada laboral, la multa por su incumplimiento, la disposición de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo y la duración de ocho horas de la jornada diaria, entre otros aspectos.

“Cada uno de estos elementos abona a una implementación exitosa de la propuesta para reducir la jornada laboral, toda vez que la dotan de un enfoque integral, que garantiza derechos laborales como son la salud y el descanso, pero protege también la productividad de las unidades económicas del país, gracias a elementos como la flexibilidad y la gradualidad”, se indica en la exposición de motivos.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social votará este martes 21 de abril el dictamen para armonizar la Ley Federal del Trabajo con la reforma constitucional para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, e incorporar la disposición para su implementación.

Aunque no hay una fecha para su votación en el pleno, la reforma a la Ley Federal del Trabajo se tendría que aprobar antes del 30 de abril en la Cámara de Diputados, último día del periodo ordinario de sesiones, ya que el proyecto contempla que los ajustes entren en vigor el 1 de mayo de este año.

Los diputados también retomarían el incremento gradual del tiempo extraordinario permitido en la semana y conservarían la definición actual de la jornada laboral, una decisión que tomó el Senado. El cambio de concepto era uno de los ajustes promovidos por el proyecto enviado por la Presidencia de la República y del cual, se advertían riesgos para los trabajadores.

Estas son las claves de la reforma secundaria de jornada laboral:

Armonización con la Constitución . Se ratifica la duración máxima de 40 horas por semana, con al menos un día de descanso y una reducción gradual que concluirá en el 2030.

Fórmula para dos días de descanso . La duración de la jornada diurna, la que más predomina, será de 8 ocho horas diarias, sin que se trate de un límite máximo o mínimo, una fórmula que busca la distribución de las 40 horas semanales en cinco días.

. La duración de la jornada diurna, la que más predomina, será de 8 ocho horas diarias, sin que se trate de un límite máximo o mínimo, una fórmula que busca la distribución de las 40 horas semanales en cinco días. Flexibilidad . Para atender las jornadas especiales y las operaciones que requieren excepciones, se incorpora una medida de flexibilidad para permitir la distribución del tiempo de trabajo por mutuo acuerdo.

. Para atender las jornadas especiales y las operaciones que requieren excepciones, se incorpora una medida de flexibilidad para permitir la distribución del tiempo de trabajo por mutuo acuerdo. Gradualidad en el tiempo extraordinario . El nuevo límite de tiempo extraordinario (12 horas por semana) se alcanzará de manera gradual en el 2030, aumentará una hora por año a partir del 2028.

. El nuevo límite de tiempo extraordinario (12 horas por semana) se alcanzará de manera gradual en el 2030, aumentará una hora por año a partir del 2028. Registro electrónico . Las empresas tendrán la obligación de contar con un registro electrónico de la jornada laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la encargada de diseñar las reglas para su aplicación, así como definir las excepciones.

. Las empresas tendrán la obligación de contar con un registro electrónico de la jornada laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la encargada de diseñar las reglas para su aplicación, así como definir las excepciones. Multas por incumplimiento . La falta de un registro electrónico será sancionada con una multa que va de 29,327 a 586,550 pesos, esto es de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

. La falta de un registro electrónico será sancionada con una multa que va de 29,327 a 586,550 pesos, esto es de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Periodo de preparación. El tiempo que transcurra entre el 1 de mayo, fecha en la que entrará en vigor la reforma a la FLT, y el 1 de enero del 2027, cuando inicia la primera reducción de dos horas, será el plazo que tendrán las empresas para adecuarse.

En línea con la reforma constitucional, los cambios a la Ley Federal del Trabajo ratifican que no se podrán disminuir salarios y prestaciones durante la implementación de la jornada laboral de 40 horas.

Reforma de jornada laboral: ¿Qué sigue?

Una vez que la Cámara de Diputados avale la reforma secundaria y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), comenzará oficialmente el periodo de preparación para las empresas.

Entre mayo y enero, parte de la discusión se centrará en las reglas que diseñe la STPS para la operación del registro electrónico.

A nivel organizacional, las empresas estarán enfocadas en los ajustes operativos, incluyendo turnos. La preparación frente a los cambios representa un reto, de acuerdo con un estudio de EY, sólo 18% de las compañías se declara lista para implementar la reforma, la mayoría de las organizaciones se encuentran en un estado de “parálisis técnica”.