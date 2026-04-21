Seguridad para el Mundial 2026 está garantizada: refuerzan vigilancia tras ataque en Teotihuacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró la mañana de este martes que la seguridad en México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 está garantizada, al tiempo que anunció un reforzamiento inmediato en zonas arqueológicas y destinos turísticos.

La medida se da tras el ataque armado registrado en Teotihuacán, un hecho que generó atención internacional y encendió alertas sobre la seguridad en espacios públicos.

Medidas inmediatas tras ataque en Teotihuacán

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal ordenó fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos con alta afluencia de visitantes. Entre las acciones implementadas destacan:

Incremento de presencia de la Guardia Nacional

Revisiones preventivas y controles de acceso más estrictos

Fortalecimiento de sistemas de videovigilancia

Mayor patrullaje físico y cibernético en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia

Trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura para mejorar protocolos de seguridad

Como parte de la preparación del torneo, la presidenta sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y autoridades capitalinas para afinar operativos de seguridad y movilidad.

Al encuentro asistieron funcionarios locales como: Pablo Vázquez Camacho, Héctor Ulises García Nieto, Myriam Urzúa. También participaron integrantes del gabinete federal, entre ellos Gabriela Cuevas, encargada de la coordinación con la FIFA para la organización del evento.

Coordinación con FIFA

La presidenta informó que sostuvo comunicación directa con la FIFA para revisar los avances en materia de seguridad, los cuales también se replicarán en otras entidades sede.

Asimismo, anunció que el próximo 26 de abril iniciará operaciones la extensión del Tren Suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de la estrategia de movilidad rumbo al Mundial.

Seguridad, el principal reto rumbo a 2026

En medio de los preparativos, la seguridad se mantiene como uno de los principales desafíos para México como país anfitrión. Hechos recientes de violencia, así como el contexto generado tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", han influido en la percepción internacional sobre la seguridad en el país.

No obstante, especialistas coinciden en que el riesgo directo para turistas suele ser menor al percibido y que los eventos deportivos de gran escala rara vez son objetivo de grupos criminales.

El gobierno federal reiteró que el objetivo es garantizar condiciones seguras no solo durante la Copa del Mundo, sino de forma permanente para visitantes y población local.

Con el reforzamiento de operativos y la coordinación entre autoridades, México busca consolidarse como un anfitrión confiable para uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.