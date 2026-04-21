Peso mexicano se deprecia contra el dólar en espera de noticias sobre diálogos de EU e Irán

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local cae debido a la incertidumbre ⁠sobre el futuro de ⁠las negociaciones entre Estados Unidos e Irán a medida que se acercaba el fin del alto el fuego acordado entre ambos países.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3139 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3019 unidades de ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para el peso una caída de 1.20 centavos o 0.07 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4114 unidades y un nivel mínimo de 17.2837. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subía 0.17% al nivel de 98.27 puntos.

Las autoridades estadounidenses continúan convencidas de que las conversaciones de paz con Irán se celebrarían en Pakistán. Además, Reuters informó que un alto responsable iraní ⁠dijo que estaban ⁠considerando participar, aunque seguían ⁠existiendo grandes obstáculos.

"Hoy, el peso mexicano cede terreno ante un dólar firme, ya que persiste el sentimiento de cautela entre los inversionistas, derivado de la proximidad con la fecha límite para el alto al fuego en Medio Oriente", destacaron los analistas de Monex Grupo Financiero.