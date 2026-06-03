XP pone a Francia, el comercio minorista y las acciones de bebidas como favoritos del Mundial 2026

Puede que la selección de Francia sea para muchos la gran candidata ⁠a ganar el Mundial, pero en la versión de los mercados del torneo, las acciones del sector minorista y de bebidas se perfilan como las favoritas.

Una nota de la correduría ⁠brasileña XP combinó un modelo probabilístico de ⁠la competición con una guía para inversores sobre el evento, destacando cómo tanto los gigantes del fútbol y las empresas de consumo podrían salir ganando.

El modelo de XP, basado en 10,000 simulaciones y más de 3,300 partidos internacionales, otorgaba a Francia un 9% de posibilidades de levantar la Copa del Mundo en julio, por delante de España (6.4%) y la vigente campeona, Argentina (6.1%). Brasil ocupaba el cuarto puesto, con un 6 por ciento.

Pero no todo el mundo en Wall Street está de acuerdo.

Un modelo rival de Goldman Sachs situó la semana pasada a España claramente a la cabeza, con una probabilidad de ganar mucho mayor -del 26%-, seguida por Francia, Argentina y Brasil, lo que pone de relieve cómo incluso las previsiones basadas en datos pueden divergir cuando se trata de fútbol.

Mientras los analistas debaten quién levantará el trofeo, también surgen las apuestas de inversión. XP espera que el torneo ampliado a 48 equipos en Estados Unidos, Canadá y México genere un impulso favorable para el turismo, el transporte, el consumo temático y el streaming a nivel mundial.

En Brasil, la correduría ve oportunidades más específicas: el comercio minorista —ropa, electrónica y alimentación— junto con las bebidas.

El Grupo SBF, distribuidor en el país de Nike, patrocinador de la ⁠equipación de Brasil, se considera la apuesta más directa ⁠por la fiebre del Mundial, mientras ⁠que la cervecera Ambev destaca en el sector de la alimentación y las bebidas, según los analistas.

Las empresas ⁠se están preparando para el aumento de la demanda.

La compañía de procesamiento de alimentos MBRF afirmó que las ventas relacionadas con las reuniones para ver el Mundial podrían dispararse hasta un 50% en comparación con el torneo celebrado en Qatar a finales de 2022, gracias a las promociones y a un calendario de competición más extenso.

Los ejecutivos también señalaron un calendario de partidos favorable, ya que Brasil jugará un fin de semana y un viernes en la fase de ⁠grupos, lo que probablemente impulse las reuniones para asados y la venta de aperitivos. Esperan que el pentacampeón del mundo alcance al menos los cuartos de final.