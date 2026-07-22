Beneficio de Iberdrola aumenta 22% ⁠en primer semestre tras inversiones en Reino Unido, EU y Brasil

La ⁠empresa española energética Iberdrola anunció este miércoles que su beneficio neto ⁠en el primer semestre aumentó un 22%, hasta alcanzar los 4,340 millones de euros (4,950 millones de dólares), gracias al aumento de la ⁠inversión en redes eléctricas en Reino ⁠Unido, Estados Unidos y Brasil.

El beneficio neto, ajustado por las plusvalías derivadas de la venta de centrales térmicas en México, aumentó un 8% en los primeros seis meses del año, según la empresa, mientras que el beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) se incrementó un 7%, hasta alcanzar los 8,050 millones de euros.

La empresa reafirmó sus previsiones para todo el año, que apuntan a un crecimiento del beneficio neto ajustado claramente superior al 8%, y señaló que la liquidez se situaba en 21,500 millones de euros, suficiente para cubrir 22 meses de necesidades de financiación.

El dividendo por acción se situó en 0.685 euros, incluidos los 0.427 euros que se pagarán el 27 de julio, añadió. Iberdrola señaló que las inversiones del primer semestre aumentaron un 25%, hasta los 7,000 millones de euros, y que más del 70% del total se destinó a Reino ⁠Unido, Estados Unidos y Brasil.

La inversión ⁠en redes aumentó un ⁠42%, hasta alcanzar casi 4,400 millones de euros, lo que representa cerca de ⁠dos tercios de la inversión total.

La inversión en generación superó los 2,200 millones de euros —más del 70% de ella en energía eólica terrestre y marina— e Iberdrola instaló más de 1.6 gigavatios de potencia durante el periodo.

La empresa también anunció la adquisición de Caruna —la mayor empresa de distribución eléctrica de Finlandia, que abastece a más del 20% ⁠de la población de este país nórdico—, valorada en 5,000 millones de euros.