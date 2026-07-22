Senasica, debilidad presupuestal

Un falso positivo generó alerta temporal en las exportaciones de hortalizas mexicanas, específicamente lechugas, que presuntamente estaban contaminadas y habrían provocado un brote multiestatal en Estados Unidos.

El señalamiento fue emitido por la máxima autoridad sanitaria de EU, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que detectó inicialmente Cyclospora en una muestra de lechuga procedente de una empresa productora: Taylor Farms de México.

Esta compañía realizó un retiro voluntario de toda su lechuga iceberg procesada en el centro de México que surtía a cadenas Taco Bell y tiendas Walmart.

Sin embargo, apenas unos días después, la FDA reconoció que fue un falso positivo, aunque aclaró que esa empresa sigue siendo el principal objetivo de la investigación.

El caso sigue en proceso de investigación en Estados Unidos y en México.

Se trata de un parásito microscópico unicelular que infecta el intestino delgado de los seres humanos y causa una enfermedad gastrointestinal conocida como ciclosporiasis, que provoca diarreas explosivas.

El brote infeccioso en EU ha puesto el foco de atención nuevamente sobre la máxima autoridad mexicana, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), del gobierno de México.

Senasica es el equivalente mexicano a la FDA en Estados Unidos, en temas de sanidad vegetal, animal e inocuidad de alimentos.

Aunque se reconoció el falso positivo y la investigación sobre el origen de la Cyclospora que afecta a EU no se ha concluído.

El brote infeccioso coloca la mira, otra vez, sobre Senasica.

Hay que recordar que este organismo hace algunos años, llegó a tener el más alto reconocimiento e incluso fue referente mundial de máxima confianza técnica.

Sin embargo, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una crisis por falta de recursos.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve, y otros representantes del sector agropecuario han criticado los recortes presupuestales a Senasica.

Advierten que el aumento en los riesgos sanitarios comprometen la producción y las exportaciones agroalimentarias.

Esteve ha afirmado que el presupuesto de Senasica se ha reducido nominalmente más del 50% en los últimos 10 años, mientras que la producción agroalimentaria aumentó.

Incluso ha llamado a una mayor participación de la iniciativa privada para financiar y colaborar en las tareas de vigilancia sanitaria.

El tema fue central en el Congreso Nacional de Sanidad, en donde se recalcó que los recortes presupuestales afectan la capacidad de respuesta ante amenazas y la competitividad internacional.

La sanidad vegetal, animal e inocuidad de alimentos es fundamental para la salud de los mexicanos y para el comercio exterior agropecuario.

Es un tema de seguridad nacional, afirma el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.

De acuerdo con las cifras de este cuerpo especializado la reducción presupuestal de Senasica es de alrededor del 35%, considerando del año 2018 al año 2026.

Con la sanidad y la inocuidad no se juega; son ahorros malentendidos, señala.

México es el quinto exportador a nivel mundial de frutas y hortalizas.

La producción agropecuaria tanto para el consumo nacional como para la exportación, es muy importante.

La disminución del presupuesto de Senasica pone en riesgo la salud de los mexicanos y arriesga las exportaciones.

Los recortes comprometen la capacidad de reacción rápida ante emergencias sanitarias, lo que podría afectar tanto al mercado interno como el acceso a mercados internacionales, principalmente Estados Unidos.

Así están los señalamientos y los hechos registrados en el pasado reciente.

Es una realidad que en el sexenio pasado se mantuvo una política de austeridad que implicó recortes al presupuesto del Senasica.

El expresidente criticó directamente a la institución y a su director en turno, por resistirse a importaciones más abiertas de carne y alimentos a precios bajos.

Y hasta acusó a Senasica de utilizar los certificados sanitarios como pretexto para proteger monopolios o intereses de productores nacionales, en detrimento de los consumidores.

Esos tiempos ya pasaron, pero la tendencia de reducción presupuestal se mantiene.

Hasta ahora, no se ha definido el origen de la Cyclospora. Lo más deseable es que México no sea el país de origen.

Pero el caso debería llevar a las autoridades a tener claro que el debilitamiento institucional de un organismo con la obligación de atender un tema de seguridad nacional, es grave para el pueblo mexicano y para su creciente y exitoso comercio exterior agropecuario. Al tiempo.