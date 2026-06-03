Mundial 2026: Aficionados mexicanos pagarán streaming sin 4K y con retrasos de hasta 2 minutos

A menos de dos semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados mexicanos enfrentan una realidad poco alentadora: aunque el país será una de las sedes del torneo, ninguna televisora ni plataforma con derechos de transmisión ofrecerá los partidos en calidad 4K de manera oficial. Además, quienes opten por seguir los encuentros vía streaming podrían experimentar retrasos de hasta dos minutos respecto a la acción real en la cancha.

La combinación de menor calidad de imagen y mayores niveles de latencia genera cuestionamientos entre los consumidores, especialmente porque muchos deberán contratar servicios de paga para acceder a la cobertura completa del torneo.

México se queda sin transmisiones oficiales en 4K

Pese a que la FIFA produce la señal internacional del Mundial en Ultra Alta Definición (4K), todo apunta a que los aficionados en México no podrán acceder a esa calidad mediante las principales opciones de transmisión disponibles en el país.

Televisa Univision, a través de ViX Premium, posee los derechos para transmitir los 104 partidos del torneo, pero la plataforma ha confirmado que no contará con emisiones en 4K. La calidad máxima disponible será Full HD (1080p).

Por su parte, las transmisiones de televisión abierta de TUDN y TV Azteca tampoco ofrecerán la máxima resolución disponible a nivel internacional. De acuerdo con información preliminar sobre la distribución global de señales, las cadenas mexicanas operarán en formatos HD convencionales.

La situación contrasta con la expectativa generada por el Mundial más grande de la historia, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá con una inversión tecnológica sin precedentes.

El problema no solo será la imagen: también el retraso

Más allá de la resolución, uno de los aspectos que más impactará la experiencia de los aficionados será la latencia, es decir, el tiempo que transcurre entre una jugada en el estadio y su aparición en la pantalla.

En eventos deportivos de alta audiencia, unos cuantos segundos pueden marcar la diferencia entre vivir una emoción en tiempo real o enterarse antes por una notificación del celular, una publicación en redes sociales o un mensaje de WhatsApp.

La televisión abierta continúa siendo la opción más rápida para seguir eventos deportivos en vivo, con retrasos que suelen oscilar entre dos y ocho segundos.

En contraste, los servicios de streaming deben procesar la señal, fragmentarla, distribuirla por internet y mantener sistemas de almacenamiento temporal, conocidos como buffers, para evitar interrupciones. Este proceso incrementa significativamente el retraso.

¿Cuánto tarda cada señal en mostrar un gol?

Las diferencias pueden ser notables dependiendo de la plataforma elegida.

Televisión abierta (TUDN y TV Azteca)

Retraso aproximado: entre 2 y 8 segundos.

Calidad estimada: HD.

Ventaja principal: la menor latencia disponible para el público.

Televisión de paga

Retraso aproximado: entre 5 y 10 segundos.

Calidad: HD y, en algunos casos, eventos seleccionados en 4K a través de ciertos operadores internacionales.

Ventaja: mayor estabilidad de señal.

Streaming (ViX Premium)

Retraso aproximado: entre 15 segundos y hasta 2 minutos, dependiendo de la conexión y la carga de usuarios.

Calidad máxima: 1080p.

Ventaja: acceso a los 104 partidos del torneo.

La diferencia puede parecer menor sobre el papel, pero durante un partido decisivo puede significar que un aficionado conozca el resultado de una jugada mucho antes de verla en pantalla.

Los aficionados pagarán más por menos calidad

La situación ha generado críticas entre algunos seguidores del futbol debido a que el acceso completo al Mundial requerirá una suscripción de pago, pero sin las ventajas tecnológicas que muchos esperaban para un evento de esta magnitud.

Mientras otros países podrán disfrutar de señales oficiales en 4K, los usuarios mexicanos que contraten servicios para ver los 104 partidos deberán conformarse con transmisiones en alta definición tradicional y con retrasos que, en determinados casos, podrían superar ampliamente a los de la televisión convencional. Así, en el Mundial de 2026 la discusión entre los aficionados no solo girará en torno a quién gana los partidos, sino también a quién logra ver primero cada gol.