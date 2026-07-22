Petróleo sube más de 4% y ronda máximo de seis semanas por amenazas hutíes al tránsito de crudo

Los ⁠precios del petróleo tocaron el miércoles un pico de casi seis semanas, debido ⁠a la creciente preocupación por las interrupciones en las rutas de suministro de Oriente Medio a causa de la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las amenazas al transporte ⁠marítimo por parte de la milicia ⁠hutí, aliada de Irán, en Yemen.

A las 09:38 GMT, los futuros del Brent subían 3.82 dólares, o un 4.2%, a 94.83 dólares por barril, tras tocar un máximo de sesión de 95.24 dólares.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 3.65 dólares, o un 4.33%, a 87.99 dólares. Ambos alcanzaron sus niveles más altos desde el 11 de junio.

El ejército estadounidense afirmó que había llevado a cabo su undécima noche consecutiva de bombardeos contra Irán. Los ataques se produjeron poco después de que el ejército kuwaití anunciara que sus defensas aéreas estaban interceptando drones iraníes.

Además del recrudecimiento del conflicto por el control del estrecho de Ormuz, los hutíes han abierto un nuevo frente en la guerra al amenazar con atacar a los buques que transportan petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb y han anunciado un bloqueo naval de Arabia Saudita.

"El mercado energético se enfrenta ahora a la preocupación por los dos estrechos, ya que el de Bab el-Mandeb parece que podría sumarse al de Ormuz como punto conflictivo, mientras los operadores siguen de cerca las cifras de tráfico marítimo en el mar Rojo", afirmó Tim Waterer, de KCM Trade.

Bab el-Mandeb, situado en la entrada sur ⁠del mar Rojo, se ha convertido en una ruta cada ⁠vez más importante para las exportaciones de ⁠crudo de Riad, ya que el tráfico a través del estrecho de Ormuz ha vuelto a caer ⁠de forma drástica desde que se rompiera el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán más temprano en el mes.

Tres petroleros cargados con crudo saudí con destino a China e India dieron media vuelta el martes en el mar Rojo, dirigiéndose hacia el canal de Suez en lugar de aventurarse por la costa yemení.

"La amenaza (de los hutíes) ha llevado a los petroleros a desviar su ruta, lo que podría ejercer una mayor presión sobre el mercado físico y ⁠las exportaciones saudíes, contribuyendo a impulsar los precios al alza", afirmó Frank Walbaum, analista de mercado de la plataforma de negociación Naga.com.