El presidente de Corea del Sur visitará Brasil, Chile y Argentina; asistirá a cumbre sobre IA en EU

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visitará Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina y Alemania del 24 de julio al 3 de ⁠agosto, dijo este miércoles la oficina ⁠presidencial.

Lee mantendrá cumbres por separado con los líderes de Brasil, Chile y Argentina y asistirá a una cumbre sobre inteligencia artificial en San Francisco, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung-lac, en una rueda de prensa.

La oficina presidencial dijo que Lee también tiene previsto reunirse con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.

Mientras que el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, y el presidente ejecutivo de Hyundai Motor, Euisun Chung, también asistirán a la cumbre sobre IA.

Corea del Sur tiene la mirada puesta en la expansión del comercio y los negocios en Sudamérica, señaló Wi, con el objetivo de iniciar nuevas negociaciones para el acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, así como de modernizar el tratado de libre comercio con ⁠Chile.

Seúl también busca fortalecer la cooperación en ⁠materia de energía y alimentos, ⁠añadió Wi, haciendo referencia a las abundantes reservas de minerales críticos que hay ⁠en la región.

En San Francisco, Lee se reunirá con ejecutivos de seis importantes firmas de capital de riesgo, entre ellas Andreessen Horowitz, General Catalyst y Sequoia Capital.

Asistirá a una ceremonia de firma de un memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur y las firmas de capital de riesgo para establecer una asociación a ⁠largo plazo, y luego participará en una mesa redonda, informó la oficina presidencial.