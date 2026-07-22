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El presidente de Corea del Sur visitará Brasil, Chile y Argentina; asistirá a cumbre sobre IA en EU
Lee mantendrá cumbres por separado con los líderes de Brasil, Chile y Argentina y asistirá a una cumbre sobre inteligencia artificial en San Francisco.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visitará Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina y Alemania del 24 de julio al 3 de agosto, dijo este miércoles la oficina presidencial.
Lee mantendrá cumbres por separado con los líderes de Brasil, Chile y Argentina y asistirá a una cumbre sobre inteligencia artificial en San Francisco, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung-lac, en una rueda de prensa.
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La oficina presidencial dijo que Lee también tiene previsto reunirse con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.
Mientras que el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, y el presidente ejecutivo de Hyundai Motor, Euisun Chung, también asistirán a la cumbre sobre IA.
Corea del Sur tiene la mirada puesta en la expansión del comercio y los negocios en Sudamérica, señaló Wi, con el objetivo de iniciar nuevas negociaciones para el acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, así como de modernizar el tratado de libre comercio con Chile.
Seúl también busca fortalecer la cooperación en materia de energía y alimentos, añadió Wi, haciendo referencia a las abundantes reservas de minerales críticos que hay en la región.
En San Francisco, Lee se reunirá con ejecutivos de seis importantes firmas de capital de riesgo, entre ellas Andreessen Horowitz, General Catalyst y Sequoia Capital.
Asistirá a una ceremonia de firma de un memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur y las firmas de capital de riesgo para establecer una asociación a largo plazo, y luego participará en una mesa redonda, informó la oficina presidencial.