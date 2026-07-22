Eólicos, en la mira del gobierno para migrar sus permisos de autoabasto

Un total de 4,424 megawatts eólicos, que son 54% de la capacidad en operación con esta tecnología en el país, trabajan con un permiso de autoabastecimiento legado desde el marco regulatorio previo al 2014, que el gobierno busca migrar a un título de generación del marco legal vigente para que sus permisionarios, que tienen 4.5% de la capacidad instalada eléctrica en operación del país, cuenten con certidumbre jurídica y tarifas de transmisión congeladas hasta 2028.

Al 30 de junio de 2026, la CNE tiene registrados 220 permisos en operación de autoabastecimiento de la derogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), con una capacidad de 7,925 megawatts conjuntos, de los cuales 42 títulos con una capacidad de 4,424 megawatts en operación corresponden a energía eólica y 17 de éstos se ubican en Oaxaca, mientras el resto están en Baja California, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, Sal Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila.

El regulador registra que estos parques de autoabastecimiento en operación generan 15,402 gigawatts por hora al año, es decir, 2.8% de la energía del país. En términos de permisos, son el 4.9% de los que se encuentran en operación, mientras que en lo que respecta a capacidad instalada son el 4.5% de la infraestructura eléctrica operativa nacional y en ellos se han invertido 9,066 millones de dólares de 1991 a la fecha.

Este modelo de autoabastecimiento provocó polémica durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya que permitió que los permisionarios sumaran hasta 77,000 clientes registrados como socios que recibían la energía a un precio preferente o de estampilla para incentivar la generación renovable, provocando lo que se definió como mercado negro entre generadores y empresas consumidoras que no pagaban la totalidad de las tarifas de transmisión, dejando fuera a la CFE.

Mauricio Herrera, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) reveló hace un mes que más de la mitad de la capacidad eólica actual se encuentra aún bajo la modalidad de autoabastecimiento, figura que mantiene permisos legados desde su creación hace un cuarto de siglo.

“Son alrededor de 50 proyectos que están bajo el régimen de autoabastecimiento en operación con unos 4.5 gigawatts de capacidad”, afirmó ante medios el representante de la Amdee. Actualmente, la capacidad instalada de energía eólica del país en operación es de 8,182 megawatts, según la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Así, entre diciembre del 2023 y el 29 de junio de 2026 la CNE ha tramitado 52 solicitudes de migración de permisos de marcos legales anteriores al vigente. Quince de estas solicitudes han sido para centrales de autoabastecimiento de las cuales siete correspondieron a plantas eólicas, mientras que el resto fueron fotovoltaicas, ciclos combinados y biomasa, además de cinco solicitudes de centrales de cogeneración.

Y apenas el fin de semana pasado la Comisión Nacional de Energía (CNE) llevó a cabo el Taller Exploratorio de Repotenciación de Centrales Eólicas, donde especialistas intercambiaron experiencias y analizaron mecanismos para la migración de proyectos y la optimización de infraestructura. A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Calificados, ofrece acompañamiento a las sociedades de autoabastecimiento que decidan migrar hacia la Ley del Sector Eléctrico en la modalidad de participantes del MEM, un proceso voluntario cuya ventana ya está abierta.

Esto, luego de que la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la migración voluntaria y expedita de autoabastecimiento y cogeneración de energía eléctrica a las figuras previstas en la Ley del Sector Eléctrico (LSE).

La migración de contratos de autoabastecimiento a las figuras de la LSE ofrece certidumbre jurídica en el marco legal vigente, además de las tarifas de transmisión congeladas y un proceso administrativo simplificado sin pagos de nuevos derechos ni obras de interconexión adicionales, destaca el gobierno en sus lineamientos.

Éstos prevén seis modalidades de migración voluntaria para los participantes de esquemas legados: migración de centrales eléctricas; migración conjunta de centrales y centros de carga al mercado eléctrico mayorista; incorporación de usuarios finales como usuarios calificados para recibir suministro calificado; transición de usuarios finales al suministro básico; migración conjunta de centrales y cargas locales para autoconsumo interconectado, y autoconsumo aislado. Los centros de carga podrán agruparse para convertirse en usuarios calificados representados por un suministrador, para lo que ofrece asesoría la CFE.