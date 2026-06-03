Las empresas juegan el Mundial 2026: 80% en México alista inversiones

Para las empresas en México y Centroamérica el Mundial de Fútbol 2026 es un catalizador de crecimiento que impactará en las estrategias comerciales, la adopción tecnológica y en las dinámicas del mercado laboral.

De acuerdo con el "Sondeo del mundial 2026" elaborado por KPMG, un 66% de las empresas en México y un 56% en Centroamérica anticipan un impacto en sus respectivas industrias. Casi el 80% de las compañías en territorio mexicano realizarán o ya han ejecutado inversiones vinculadas al evento, mientras que en la región centroamericana el 52% planea hacer lo propio.

El torneo moverá las piezas dentro de las organizaciones. Para el manejo del talento, las empresas en México y Centroamérica implementarán medidas de flexibilidad.

En México, el ambiente de trabajo se modificará durante los partidos de la siguiente manera: un 42% de las organizaciones instalará pantallas en diversos puntos de los centros de trabajo para que el personal siga las acciones en vivo mientras realiza sus actividades cotidianas; un 37% de los empleadores designará espacios específicos para ver los encuentros de la Selección Mexicana; y un 26% de las empresas evitará programar juntas de trabajo durante los horarios de los partidos.

Por su parte, Centroamérica apostará por la integración y la virtualidad: un 35% organizará concursos o pronósticos internos, un 33% abrirá zonas específicas de transmisión y un 15% de las empresas permitirá el trabajo a distancia en los días de partido.

Las organizaciones están destinando recursos para el evento. En México, la inyección de capital privado viene con montos definidos: el 40% de las empresas destinará presupuestos de hasta 1 millón de pesos, mientras que un 37% destinará entre 1 y 15 millones de pesos.

En la región de Centroamérica, el 52% proyecta desembolsos menores a los 60,000 dólares, mientras que un 4% contempla inversiones superiores a los 2.9 millones de dólares para fortalecer su competitividad.

Para que esta inversión se traduzca en valor, la comunidad directiva en México identifica tres prioridades de infraestructura que el país debe atender: el fortalecimiento de la movilidad y la logística con 76%; la implementación de una seguridad integral enfocada en las personas y la ciberseguridad con 73%; y la expansión de la infraestructura turística junto con la capacidad de servicios como hotelería, salud, conectividad, estadios y fan zones con 58 por ciento.