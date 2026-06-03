Wall Street retrocede por preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este miércoles. Las referencias estadounidenses retroceden ante una mayor aversión al riesgo en los mercado por la escalada de la guerra en Oriente Medio, mientras los inversionistas asimilan datos laborales.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.78% a 50,907.15 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.39% a 7,580.19 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico baja 0.74% a 26,893.53.

Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron con éxito varios misiles balísticos y drones iraníes antes de llevar a cabo ataques de defensa en la isla iraní de Qeshm, en respuesta a los intentos de agresión de Irán del martes. El crudo WTI sube 1.96% a 95.60 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desea reunirse con el líder iraní, Mojtaba Jameneí, y que sucederá en algún momento si la situación avanza "como se espera", aunque amenazó que la paz llegará, ya sea por un acuerdo o por otra manera.

El empleo privado estadounidense, medido por la agencia ADP, aumentó en 122,000 puestos laborales el mes pasado tras un aumento revisado a la baja de 105,000 ⁠en abril. La resultó por encima de la expectativa de 117,000 puestos ⁠laborales del consenso de analistas.

Siete de los 11 sectores principales del S&P avanza, encabezados por el de energía (+2.87%), seguid por el de bienes raíces (+1.05%), mientras que el sector financiero (-1.79%) lidera los retrocesos, seguido por las compañías de tecnologías de la información (-1.13%).