El oro toca máximo de dos semanas por compras técnicas y ⁠demanda de activos de refugio

El oro ⁠tocó este miércoles un máximo de dos semanas, impulsado por las compras técnicas y la ⁠demanda de activos de refugio, mientras los inversores seguían de cerca los esfuerzos diplomáticos para calmar el conflicto en Oriente Medio y se preparaban para la reunión de la Reserva Federal (Fed).

El oro al contado subía un ⁠1% a 4,115.89 dólares por onza a las ⁠10:10 GMT, tras haber alcanzado a primera hora de la jornada su nivel más alto desde el 7 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto ganaban un 1.1% a 4,120.60 dólares.

"Las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda alimentar la inflación y mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo se ven compensadas por la demanda de activos de refugio y las esperanzas de que los esfuerzos diplomáticos en curso entre Estados Unidos e Irán puedan aún conducir a una desescalada del conflicto, aliviando la presión sobre los precios del petróleo", dijo Ricardo Evangelista, analista sénior de ActivTrades.

Es probable que el actual repunte se enfrente a dificultades debido a la volatilidad de los precios de la energía, pero el nivel de los 4,000 dólares por onza sigue ofreciendo un sólido soporte técnico, añadió.

A primera hora del miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington está dispuesto a negociar el fin de la crisis con Irán, pero que Teherán no se toma en serio las conversaciones.

En tanto, tres petroleros cargados con crudo saudí con destino a China y la India dieron media vuelta en el mar Rojo el martes tras las amenazas de los hutíes de Yemen, alineados con Irán, lo que provocó una subida de los precios del petróleo.

Los precios del oro han caído desde los máximos históricos alcanzados ⁠en enero, después de que la guerra elevó los precios de ⁠la energía, avivando los temores de inflación ⁠y aumentando la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo.

Aunque el oro suele considerarse ⁠una cobertura contra la inflación, las tasas de interés elevadas tienden a reducir el atractivo de este activo que no rinde intereses.

Es probable que la Fed mantenga estable su tasa de interés de referencia durante el resto de 2026, según una encuesta de Reuters, y los mercados descuentan dos subidas de tasas para finales de marzo del año que viene.

Los operadores prevén ahora una probabilidad de alrededor del 68% de que se produzca una subida de las tasas de interés en septiembre, según datos de la herramienta FedWatch de CME.

Entre ⁠otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1%, a 59.35 dólares por onza; el platino ganaba un 1.1%, a 1,646.63 dólares; y el paladio sumaba ligeramente un 1.8%, hasta los 1,305.41 dólares.