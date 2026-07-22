Bala humana

En un operativo a 150 millas náuticas de Puerto Chiapas, la Marina interceptó una lancha rápida con cinco tripulantes y tonelada y media de presunta cocaína. La Semar presumió que el decomiso impidió la circulación de tres millones de dosis y asestó un boquete de 335 millones de pesos a las finanzas del crimen organizado. Con esta captura, la armada roza las 78.5 toneladas de droga aseguradas en altamar durante el sexenio, reafirmando que las autopistas del Pacífico siguen teniendo vigilancia naval permanente.

Malabarista

Legisladores del Partido Acción Nacional exigieron reponer la consulta del Plan General de Desarrollo 2025-2045 de la Ciudad de México, al denunciar inconsistencias legales y simulación en el proceso. La diputada Margarita Zavala y el legislador Federico Döring alertaron que el proyecto pretende crear una estructura paralela con 16 casas de gobierno designadas a dedo y dar paso a un crecimiento inmobiliario discrecional. La bancada advirtió que aprobar un plan viciado hipotecará el futuro de la capital por dos décadas.